توتنهام يضمن المشاركة بدوري أبطال أوروبا ومانشستر سيتي يحقق رقمين جديدين بالدوري الإنجليزي

قاد هاري كين فريقه توتنهام، الأربعاء، لعبور ضيفه نيوكاسل يونايتد بالتغلب عليه بهدف نظيف في لقاء مؤجل من الجولة الحادية والثلاثين للدوري الإنجليزي لكرة القدم (البريمرليغ)، وهو ما ضمن له مكانًا في المربع الذهبي بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم والتأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

أضاع لاعبو الفريقين العديد من الفرص خلال شوط المباراة الأول لينتهي بالتعادل السلبي، واستمر مسلسل إهدار الفرص خلال شوط المباراة الثاني، إلى أن جاءت الدقيقة 50 ليتمكن كين من إحراز الهدف الأول لتوتنهام.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد توتنهام إلى 74 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد نيوكاسل يونايتد عند 41 نقطة في المركز العاشر.

مانشستر سيتي يجتاز برايتون ويحقق رقمًا قياسيًا في “البريمرليغ”

اجتاز فريق مانشستر سيتي، الأربعاء، ضيفه برايتون وتغلب عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف في لقاء مؤجل من الجولة الحادية والثلاثين للدوري الإنجليزي لكرة القدم (البريمرليغ).

بادر السيتي بإحراز هدف التقدم في الدقيقة 16 عبر البرازيلي دانيلو لويز دا سيلفا، وبعدها بأربع دقائق أدرك برايتون التعادل عن طريق الأرجنتيني خوسي ليوناردو أولوا.

وجاءت الدقيقة 34 ليتمكن السيتي من إضافة الهدف الثاني عبر البرتغالي برناردو سيلفا ليخرج أصحاب الأرض والجمهور متقدمين من شوط المباراة الأول بهدفين لهدف.

وفي الوقت الذي بحث فيه برايتون عن التعادل، أضاف السيتي الهدف الثالث عبر البرازيلي فرناندينهو لويس روزا في الدقيقة 72.

وشهدت المباراة مشاركة الإيفواري يايا توريه في آخر لقاء على ملعب “الاتحاد” بعدما تأكد رحيله عن صفوف مانشستر سيتي نهاية الموسم الحالي، ورفعت الجماهير لافتات شكر لتوريه على ما قدّمه للنادي في الفترة الماضية.

وحقق السيتي رقمًا قياسيًا في عدد الأهداف المسجلة لفريق واحد في موسم واحد في “البريمرليغ” برصيد 104 أهداف، بفارق هدف عن رقم تشيلسي الذي أحرزه موسم 2009 -2010 برصيد 103 أهداف.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد مانشستر سيتي إلى 97 نقطة في الصدارة، حيث توّج بلقب الموسم الحالي، بينما تجمد رصيد برايتون عند 40 نقطة في المركز الرابع عشر.

تشيلسي يبتعد عن دوري الأبطال بتعادله مع هدرسفيلد

تعرض تشيلسي لضربة قوية لمساعيه المتأخرة للتأهل لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد تعادله بملعبه 1-1 مع هدرسفيلد تاون المتعثر في الدوري الانجليزي الممتاز اليوم الأربعاء.

وتقدم هدرسفيلد، الذي كان بحاجة لنقطة من أجل تجنب الهبوط، بشكل صادم في الدقيقة 50 عندما مرر آرون موي كرة طويلة استقبلها لوران دوبواتر الذي تخطى الحارس ويلي كاباييرو عند حافة منطقة الجزاء ليسجل في المرمى الخالي.

وكانت هذه أول محاولة من هدرسفيلد على المرمى وانتظر تشيلسي 13 دقيقة ليدرك التعادل عندما حاول مدافع إبعاد الكرة لكنها اصطدمت برأس ماركوس الونسو لتتجه نحو الشباك.

وضغط تشيلسي من أجل الفوز لكن يوناس لوسل حارس هدرسفيلد تصدى لضربة رأس أندرياس كريستينسن لتصطدم الكرة بالقائم.

وصمد الضيوف لضمان البقاء بدوري الأضواء بينما ظل تشيلسي بعيدًا عن المراكز المؤهلة لدوري الأبطال إذ يحتل المركز الخامس مع تبقي مباراة واحدة على نهاية الموسم.