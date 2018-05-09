ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.. هاري كين يشدد الخناق على صلاح بهدفه في نيوكاسل (فيديو)

جدد هاري كين صراعه مع المصري محمد صلاح على لقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز بفضل هدفه في الدقيقة 50 في الفوز بهدف نظيف على نيوكاسل يونايتد في مباراة مؤجلة يوم الأربعاء.

ورفع كين رصيده إلى 28 هدفًا متأخرًا بفارق ثلاثة أهداف عن صلاح الذي غاب عن هز الشباك في ثلاث مباريات متتالية في المسابقات كافة.

ويعاني صلاح من تراجع في الأداء بسبب مشاكله التعاقدية مع الاتحاد المصري للعبة والتي أثرت على حالته النفسية مؤخرًا.

لكن هذه المشاكل انتهت تمامًا وبات الدولي المصري البالغ عمره 25 عامًا في حالة ذهنية صافية قبل ختام البريميرليغ يوم الأحد المقبل على ملعبه أمام برايتون أند هوف بينما يستضيف توتنهام فريق ليستر سيتي في التوقيت ذاته.

وكان من المتوقع أن ينجح توتنهام في تجاوز ليفربول صاحب المركز الثالث في مباراته الأخيرة ضد وست بروميتش لكن هدف جيك ليفرمور في الوقت المحتسب بدل الضائع حرم النادي اللندني من ذلك.

وصعد توتنهام للمركز الثالث متفوقًا بنقطتين عن ليفربول بعد الفوز على نيوكاسل بينما بات صلاح قريبًا من الفوز بالجائزة ليضمها إلى عدة جوائز حصدها في أول مواسمه مع ليفربول.

إذ أنه من الصعب على كين أن يسجل أربعة أهداف في مرمى ليستر وقد تزيد في حال هز صلاح شباك برايتون.