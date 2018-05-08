اتفاق سري يجنب الستة الكبار المواجهة في بداية ونهاية الدوري الإنجليزي الممتاز

كشفت صحيفة ” تايمز ” البريطانية، عن وجود اتفاق سري بين رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز والفرق الستة الكبرى، يقضي بتجنب المواجهة بينهم في بداية الدوري الإنجليزي الممتاز وفي نهايته.

وحسب الصحيفة، فالاتفاق يقضي بعدم برمجة لقاءات قوية في بداية الدوري الإنجليزي؛ لكون أغلب المشجعين لازالوا في عطلة، ويؤثر ذلك على الحضور الجماهيري، بينما في نهايته بسبب تأثيره على باقي اللقاءات.

وفي موسم 2015-2016 واجه ليفربول فريق آرسنال في الجولة الأخيرة، لكن فريق ليفربول كان خارج الستة الكبار وحل ثامنًا.

وعلقت رابطة مشجعي الدوري الإنجليزي الممتاز على الخبر في تصريحات نشرتها ” صحيفة “صن”: “إنه خبر جديد بالنسبة لنا ويجب أن نجلس على الطاولة مع رابطة الدوري لمعرفة الإيجابيات والسلبيات.”

بينما انتقدت رابطة مشجعي آرسنال القرار وقالت:” كل الفرق يجب أن تعامل بنفس الطريقة ولسنا متفقين مع قرار يمنح الفرق امتيازات وإيرادات أكبر.”