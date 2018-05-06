فينغر: عشت يومًا حزينًا بوداعي لملعب “الإمارات”

قال الفرنسي آرسين فينغر المدير الفني لآرسنال الإنجليزي إنه عاش يومًا حزينًا لوداعه ملعب الإمارات معقل فريقه الكروي اليوم السبت.

وحرص لاعبو فريقي آرسنال وبيرنلي على عمل ممر شرفي تكريمًا لفينغر بعدما أعلن رحيله عن الفريق اللندني بنهاية الموسم الحالي بعد رحلة استمرت 22 عامًا.

وأكد فينغر في المؤتمر الصحفي الذي أعقب فوز فريقه على بيرنلي بخماسية نظيفة في الدوري الإنجليزي (البريمرليغ)، “لقد كان يومًا حزينًا لوداعي ملعب الإمارات، بعد سنوات طويلة عشتها داخل جدرانه استمرت 22 عامًا”.

وأضاف “سأعود لتشجيع آرسنال من المدرجات في حالة عدم قيامي بتدريب أي ناد آخر في الموسم المقبل”.

وأوضح فينغر “كل جزء في ملعب الإمارات هو جزء مني، وأطالب الجماهير بضرورة مؤازرة الفريق في الموسم المقبل”.

ورفض فينغر الحديث عن خليفته في تدريب آرسنال، مكتفيًا بالقول “من الأفضل ألا أتحدث عن المدرب القادم، ليس لدي علاقة بهذا الأمر”.

وبفوز اليوم، ارتفع رصيد آرسنال إلى 60 نقطة في المركز السادس، بينما تجمد رصيد بيرنلي عند 54 نقطة في المركز السابع.

وتوّج مانشستر سيتي بلقب الموسم الحالي، حيث يتصدر الترتيب حاليًا برصيد 94 نقطة.