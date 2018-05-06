جماهير مانشستر يونايتد تتجمع أمام تمثال فيرغسون دعمًا للمدرب المخضرم (صورة)

وقفت جماهير مانشستر يونايتد أمام تمثال السير أليكس فيرغسون عند مدخل ملعب “أولد ترافورد” من أجل مساندة المدرب المخضرم في محنته الحالية.

ويرقد فيرغسون البالغ من العمر 76 عامًا حاليًا في العناية المركزة في مستشفى سالفورد الملكي بعد خضوعه لجراحة عاجلة يوم السبت بعد نزيف حادٍ في المخ.

وتجمّعت جماهير يونايتد خارج أولد ترافورد للتعبير عن مساندتها ودعمها للمدرب الذي لطالما أسعدها ببطولاته وألقابه.

وقالت نورما سميث (73 عامًا) وهي تحمل تذكرة موسمية لحضور مباريات النادي طوال 60 عامًا: “لم أستطع التوقف عن البكاء عندما سمعت هذا الخبر، سأواصل الوقوف هنا أمام التمثال طوال اليوم لأن قلبي هنا”.

وأضافت:”ذهبت إلى الكنيسة هذا الصباح للصلاة من أجله، وشعرت بحالة يرثى لها بعد سماع هذا الخبر”.

وقال النادي الإنجليزي في بيان يوم الأحد:”العملية سارت بشكل جيد للغاية، لكن لا يوجد تحديث بشأن حالته الصحية حاليًا”.

وأعلن فيرغسون الاعتزال بعد قيادة الفريق إلى لقب الدوري الإنجليزي في 2013 لينهي حقبة استمرت نحو 26 عامًا في قيادة النادي العريق.

وحقق فيرغسون 49 لقبًا خلال مسيرته التدريبية التي تخللتها أيضًا فترات في سانت ميرين، وأبردين الأسكتلنديين، وقاد المدرب الأسكتلندي يونايتد إلى 38 لقبًا رائعًا.

وتزوج فيرغسون “كاثي” العام 1966 ويعمل نجله دارين مديرًا فنيًا لفريق دونكاستر روفرز، لكنه غاب عن مباراة فريقه ضد ويغان يوم السبت للبقاء إلى جوار والده.

ووجّه العديد من اللاعبين السابقين والحاليين في يونايتد رسائل المساندة لفيرغسون، بينهم: مايكل كاريك، وريو فرديناند، ودييغو فورلان، وديفيد دي خيا، كما فعل منافسو يونايتد المحليون: مانشستر سيتي، وآرسنال، وتشيلسي، وتوتنهام هوتسبير، وليفربول.

وتلقّى فيرغسون وعائلته أيضًا رسائل الدعم من أندية من جميع أنحاء العالم حيث كانت أندية: ميلان، وإنتر ميلان، وبرشلونة بطل الليغا، وسيلتيك بطل الدوري الأسكتلندي، بين الأندية التي دعمت المدرب الأسكتلندي.