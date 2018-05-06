آرسنال يحتفل بوداع آرسين فينغر بخماسية في شباك بيرنلي بالدوري الإنجليزي (فيديو)

اكتسح نادي آرسنال، ضيفه بيرنلي بخمسة أهداف دون ردٍ في الجولة السابعة والثلاثين للدوري الإنجليزي لكرة القدم (البريمرليغ).

وتم تنظيم ممر شرفي من لاعبي الفريقين تكريمًا للمدرّب الفرنسي أرسين فينغر في مباراته الأخيرة على ملعب “الإمارات” بعدما أعلن الشهر الماضي الرحيل عن ناديه في نهاية الموسم الحالي بعد رحلة استمرت 22 عامًا.

وأنهى آرسنال الشوط الأول لصالحه متقدمًا بهدفين دون ردٍ سجلهما الغابوني بيير أوباميانغ، وألكسندر لاكازيتي، في الدقيقتين 14 و48.

وأضاف الفريق اللندني ثلاثة أهداف خلال شوط المباراة الثاني عبر البوسني سياد كولاسيناك، والنيجيري أليكس أيوبي، وأوباميانغ في الدقائق 54 و64 و75.

وبذلك، ارتفع رصيد آرسنال إلى 60 نقطة في المركز السادس، بينما تجمّد رصيد بيرنلي عند 54 نقطة في المركز السابع.

وضمن الفريق اللندني بهذا المشاركة في دور المجموعات بالدوري الأوروبي في الموسم المقبل، وتبخرت جميع آماله في الفوز بأي بطاقة مؤهلة لدوري الأبطال.