ترتيب الدوري الإنجليزي بعد خسارة نادي ليفربول أمام تشيلسي (صورة)

نجح تشيلسي في خطف النقاط الثلاث في المباراة، التي جمعته مع منافسه ليفربول اليوم الأحد، في إطار مباريات الجولة الـ37 من الدوري الإنجليزي، على ملعب ستامفورد بريدج.

واقتنص المهاجم الفرنسي أوليفير جيرو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 32، بعد تمريرة عرضية متقنة من النيجيري فيكتور موزيس.

ورفع الفوز رصيد تشيلسي إلى 69 نقطة، لكنه ظل في المركز الخامس، ويتأخر بنقطتين عن توتنهام الرابع، في حين تجمد رصيد ليفربول عند 72 نقطة في المركز الثالث.

ويبقى مانشستر سيتي في الصدارة

وفي رصيده 94 نقطة، علمًا أنه تُوِّج باللقب.

ويأتي مانشستر يونايتد في المركز الثاني، وفي جعبته 77 نقطة، وليفربول ثالثًا بـ72، ثم توتنهام في المركز الرابع بـ71 نقطة، وآرسنال في المركز السادس بـ60 نقطة.

وتتبقى مباراتان لكل من مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وتوتنهام وتشيلسي وآرسنال، في حين تتبقى مباراة وحيدة لليفربول.

وفشل ليفربول في تحقيق الفوز في آخر 3 مباريات في الدوري الإنجليزي، بعد تعادلين أمام وست بروميتش ألبيون وستوك سيتي، في حين خسر أمام تشيلسي اليوم.