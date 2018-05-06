غوارديولا: الفوز بلقب الدوري الإنجليزي مع مانشستر سيتي من أهم إنجازاتي

قال الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، إن التتويج بلقب الموسم الحالي للدوري الإنجليزي لكرة القدم (البريمرليغ) من أهم الإنجازات التي حققها.

وفي تصريح لموقع النادي الإلكتروني، اليوم الأحد، أكد غوارديولا: “الفوز بلقب الدوري الإنجليزي أمر استثنائي؛ لأنه صعب جدًا، فأنت لا تعرف مسبقًا أنك ستحقق الألقاب، لا أحد يعرف، ولكن لم يكن لدي أي شكوك حول ما يجب علينا القيام به، وما نحتاجه لنحاول فعل ذلك”.

وأضاف: “أنت تفوز وتخسر، ولكن دائمًا عليك أن تستمر في القيام بما تؤمن به”.

وأوضح غوارديولا: “لقد بدأنا الموسم بإيمان حول قدرتنا على محاولة الفوز باللقب، ولكنني لم أكن أعرف أننا سنفوز به”.

وتابع المدرب الإسباني تصريحاته قائلًا: “في الموسم الماضي كان معدل الأعمار 31 سنة، في هذا الموسم أصبح 25 و26 سنة، اللاعبون الجدد منحوا الفريق طاقة جيدة، وعلى المستوى الإنساني كانوا رائعين”.

وأنهى غوارديولا تصريحاته قائلًا: “لقد رأينا في الأسابيع القليلة الماضية كيف أن الفريق الفائز بلقب الدوري الممتاز لا يتمكن حتى من التأهل لدوري الأبطال، ولذلك سوف نعمل على التتويج مجددًا في هذه المسابقة، سيكون أمرًا صعبًا، لكننا قبلنا التحدي”.