جماهير آرسنال تطالب بتعيين باتريك فييرا مدربًا للفريق

طالبت جماهير نادي آرسنال، تعيين الفرنسي باتريك فييرا مدربًا للفريق، خلفًا للمدرب الحالي، آرسين فينغر، الذي أعلن أنه سيستقيل في نهاية الموسم الحالي.

وذكرت صحيفة ميرور الإنجليزية، أن جماهير آرسنال هتفت فييرا في مباراة الغانرز أمام بيرنلي في إطار مباريات الجولة الـ 37 من الدوري الإنجليزي.

ووفقًا للصحيفة فإن مناصري آرسنال هتفوا:”فييرا أوو، فييرا أوو، إنه يأتي من السنغال، يلعب لآرسنال”.

وسبق لفييرا البالغ من العمر 41 عامًا أن لعب لآرسنال بين 1996 و2005 تخلل ذلك موسمان في يوفنتوس.

وكان فييرا المولود في السنغال ضمن تشكيلة آرسنال عندما فاز بـ 3 ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو واحد من المرشحين لخلافة فينغر، إلى جانب: كارلو أنشيلوتي، ولويس إنريكي، وماسيمليانو آليغري، وليوناردو جارديم.

وتولّى فييرا تدريب نيويورك سيتي الأمريكي، وخلال 84 مباراة معه حقق الفريق الفوز في 38، مقابل 20 تعادلًا و26 خسارة.