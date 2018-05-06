مانشستر سيتي يتعادل مع هيديرسفيلد تاون ويحتفل بلقب الدوري الإنجليزي

فرض هيديرسفيلد تاون التعادل السلبي على ضيفه مانشستر سيتي، اليوم الأحد، في إطار مباريات الجولة الـ 37 من الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب الاتحاد.

وفشل لاعبو مانشستر سيتي في اختراق دفاعات الفريق الضيف، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي، وهو التعادل السلبي الثاني لمانشستر سيتي في الدوري الممتاز الموسم الحالي.

ورفع التعادل رصيد مانشستر سيتي إلى 94 نقطة في الصدارة، علمًا أنه حصد اللقب قبل عدة أسابيع.

في حين يقبع هيديرسفيلد تاون في المركز السادس عشر وفي رصيده 36 نقطة، ويبتعد بـ 6 نقاط عن ستوك سيتي الأخير الذي هبط إلى الدرجة الأولى، و5 نقاط و3 نقاط عن وست بروميش ألبيون وسوانزي سيتي صاحبي المركز التاسع عشر والثامن عشر على الترتيب.

ورغم ذلك احتفل لاعبو مانشستر سيتي باللقب مع جماهيرهم على ملعب الاتحاد.

واللقب هو الثاني لمانشستر سيتي في آخر 5 مواسم بالدوري الإنجليزي.