مانشستر سيتي يحتفل بلقب الدوري الإنجليزي بحزام بطولة WWE

كشف مانشستر سيتي حزام بطولة المصارعة WWE، ليحتفل به كبطل للدوري الإنجليزي الممتاز، خلال لقائه أمام هيديسفيلد تاون.

ويرغب الفريق الإنجليزي في دخول تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز بالحصول على أعلى رصيد من النقط في تاريخ البطولة، ويحتاج لـ 3 نقط فقط لتجاوز الرقم القياسي لفريق تشيلسي الإنجليزي.

واستغل لاعبو الفريق توصلهم إلى حزام WWE لأخذ صور تذكارية رفقته، كما نشر مانشستر سيتي صورة للحزام في غرفة الملابس.

ونشر حساب اتحاد بطولة المصارعة WWE صورة للهدية وكتب: “أكبر عدد من الانتصارات في موسم واحد، أسرع فريق يسجل 100 هدف، الفائز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز مانشستر سيتي تهانينا”.