جائزة الأفضل في الدوري الإنجليزي.. محمد صلاح ينافس 5 لاعبين

أعلن الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي عن القائمة النهائية للمتنافسين على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2017/2018، والتي شهدت تواجد الدولي المصري محمد صلاح، نجم نادي ليفربول، مع 5 لاعبين آخرين.

وكان صلاح حصد جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي من قبل رابطة اللاعبين المحترفين PFA بالتصويت عن طريق اللاعبين المشاركين في الدوري.

بينما جائزة الدوري الإنجليزي يتنافس عليها 5 لاعبين بجوار صلاح، وهم: كيفن دي بروين، ورحيم سترلينغ من مانشستر سيتي، وهاري كين من توتنهام، ودافيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد، وأخيرا جيمس تاركوفسكي لاعب بيرنلي.

And the nominations for @EASPORTSFIFA Player of the Season are…

