جائزة الأفضل في الدوري الإنجليزي.. محمد صلاح ينافس 5 لاعبين

أعلن الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي عن القائمة النهائية للمتنافسين على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2017/2018، والتي شهدت تواجد الدولي المصري محمد صلاح، نجم نادي ليفربول، مع 5 لاعبين آخرين.

وكان صلاح حصد جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي من قبل رابطة اللاعبين المحترفين PFA بالتصويت عن طريق اللاعبين المشاركين في الدوري.

بينما جائزة الدوري الإنجليزي يتنافس عليها 5 لاعبين بجوار صلاح، وهم: كيفن دي بروين، ورحيم سترلينغ من مانشستر سيتي، وهاري كين من توتنهام، ودافيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد، وأخيرا جيمس تاركوفسكي لاعب بيرنلي.

وتختلف طريقة تصويت جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي من قبل اللجنة المنظمة، عن التصويت في رابطة اللاعبين المحترفين.

فيعتمد التصويت بتلك الجائزة على 10% فقط من أصوات الجماهير، بينما باقي النسبة مقسمة على لجنة خبراء أمثال السير أليكس فيرغسون المدير الفني الأسبق لمانشستر يونايتد وآلان شيرار، أسطورة منتخب إنجلترا.

وبعد حصد صلاح جائزتي الأفضل في الدوري الإنجليزي من قبل رابطة اللاعبين المحترفين ورابطة النقاد الإنجليز، ينافس على لقب جائزة الأفضل من قبل الدوري الإنجليزي ذاته وعلى لقب هداف المسابقة.

إذ يتربع صلاح على قمة الهدافين برصيد 31 هدفًا وبفارق أربعة أهداف عن هاري كين أقرب ملاحقيه.

وحال تحقيق صلاح جائزة الأفضل في الدوري الإنجليزي سيصبح خامس لاعب في العالم يجمع بين ثلاثية تلك الجائزة والأفضل من رابطة المحترفين وهداف المسابقة.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الفائز بجائزة ” EASPORTSFIFA” لأفضل لاعب في موسم البريميرليغ يوم الـ 13 من مايو الجاري.

وأعلن نادي ليفربول من خلال موقعه الرسمي، عن إمكانية مشاركة الجماهير في التصويت واختيار أفضل لاعب في المسابقة بداية من اليوم، وحتى الـ 10 من مايو.