العالم يدعم أليكس فيرغسون المدرب الأعظم على مر العصور

عبر المنتمون لكرة القدم حول العالم عن صدمتهم بعد سماع أنباء عن المرض الخطير للمدرب السابق أليكس فيرغسون، وهذا لأن الأب الروحي لنادي مانشستر يونايتد لطالما بدا رمزًا للقوة وعملاقًا لا يقهر.

وخضع فيرغسون، البالغ 76 عامًا، لجراحة عاجلة بعد إصابته بنزيف في المخ، أمس السبت، وذلك بعد أقل من أسبوع على ظهوره في ملعب أولد ترافورد في حالة جيدة لتكريم آرسين فينغر، مدرب آرسنال.

وخلال مزاحه مع غريمه السابق فينغر تجدد الشعور باشتياق كرة القدم له منذ اعتزاله في 2013 وأعاد للأذهان تأثيره الهائل وربما غير المسبوق في الكرة الحديثة.

وكلما جرى نقاش بين الجماهير حول أهم شخصية رياضية على الإطلاق فإن فيرغسون يفرض اسمه دائمًا بعدما ظهرت عظمته في الأندية التي دربها.

