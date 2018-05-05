ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.. محمد صلاح أمام فرصة لتوسيع صدارته بعد توقف هاري كين (صورة)

نجح فريق وست بروميتش ألبيون في الفوز على توتنهام، يوم السبت، في الجولة الـ37 للدوري الإنجليزي، كما لم يتمكن هاري كين من تسجيل أي هدف، ليظل في وصافة هدافي البريميرليغ، خلف الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، المتصدر بفارق أربعة أهداف.

ويحتل محمد صلاح صدارة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 31 هدفًا، وبفارق 4 أهداف عن هاري كين، صاحب المركز الثاني، برصيد 27 هدفًا قبل مباراتين من نهاية المسابقة.

ويواجه ليفربول غدًا الأحد فريق تشيلسي ضمن منافسات الجولة الـ37 والتي ستُقام على ملعب ستامفورد بيردج، والتي يسعى فيها نجم المنتخب المصري في كسر صيامه عن التهديف في الجولة السابقة ومواصلة الابتعاد بصدارة الهدافين.

ويريد صلاح في العودة إلى صدارة جائزة الحذاء الذهبي مرة أخرى، حيث يأتي في المركز الثاني برصيد 31 هدفًا بفارق ليونيل ميسي، نجم برشلونة، الذي أحرز 32 هدفًا حتى الآن.

ويأتي سيرجيو أغويرو نجم مانشستر سيتي في المركز الثالث برصيد 21 هدفًا، ورحيم سترلينغ، رابعًا بـ18 هدفًا.