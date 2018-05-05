وست بروميتش يسقط توتنهام ويحافظ على آمال البقاء في الدوري الإنجليزي

حقق وست بروميتش ألبيون فوزًا مثيرًا على توتنهام بهدف نظيف، ليحافظ على آماله الضعيفة في البقاء بين الكبار، في المباراة التي جمعتهما يوم السبت، في الجولة السابعة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل جايك ليفرمور هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 90+2.

ورفع وست بروميتش رصيده بهذا الفوز إلى 31 نقطة، وارتقى إلى المركز قبل الأخير، مع تبقّي مباراة واحدة فقط له في المسابقة، أما توتنهام فبقي رابعًا برصيد 71 نقطة، بفارق 5 نقاط أمام ليفربول الذي يلعب أمام تشيلسي يوم الأحد.

ويحتاج وست بروميتش إلى الفوز في المباراة الأخيرة على كريستال بالاس في الجولة الأخيرة، وينتظر خسارة سوانزي سيتي أمام ساوثامبتون وستوك سيتي، أو على الأقل التعادل في مباراة وخسارة الأخرى، ليبقى وست بروميتش في الدوري الإنجليزي وقتها.