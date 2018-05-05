إديرسون حارس مانشستر سيتي يحلم بتسجيل هدف

يحلم البرازيلي إديرسون مورايس حارس مرمى مانشستر سيتي، في تسجيل هدف لأول مرة في مسيرته الرياضية.

وأجرت صحيفة “ديلي ميل” حوارًا مع الحارس البرازيلي المتألق، بعد أن نجح في قيادة مانشستر سيتي للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي للموسم 2017/2018.

وقال إديرسون، إنه يتدرب على التصدي للكرات والحفاظ على نظافة شباكه من الأهداف، لكنه يحلم بتسجيل هدف، وإنه سيكون سعيدًا لو تحقق ذلك.

وأوضح: “لدينا بالفعل لاعبون لتسديد ركلات الجزاء والركلات الحرة، ولستُ منهم”.

“أتدرب دائمًا كحارس مرمى. أنا لا أتدرب أبدًا خارج المرمى، هدفي هو الدفاع عن مرمانا”.

وأكمل إديرسون: “لكن الشيء الوحيد الذي أحلم به هو تسجيل هدف من منطقتي إلى مرمى الفريق المنافس مباشرة، لقد سجلت بالفعل بهذه الطريقة عندما كنت في أكاديمية بنفيكا”.

“إذا تمكنت من تكرار ذلك هنا، سيكون أمرًا غير مألوف، هذا سيجعلني سعيدًا حقًا”.

ولم يخفِ إيدرسون إعجابه بمواطنه الحارس روجيريو سيني الذي سجل أكثر من 100 هدف مع ساو باولو.

وعن تأهل ليفربول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، قال إديرسون: “يجب أن يكون ليفربول سعيدًا؛ لأنه وصل إلى النهائي، لكننا نركز على أنفسنا ولا ننظر إلى ما فعلوه. هدفنا في بداية الموسم كان الوصول إلى نهائي دوري الأبطال. لم نحقق ذلك، وانتهى بنا الأمر بالتركيز على الدوري الممتاز”.

وودع مانشستر سيتي بالخسارة 5/1 أمام ليفربول، في ربع النهائي.