فيراتي يلمح إلى رغبة بوغبا في الانتقال إلى باريس سان جيرمان

ألمح لاعب الوسط الإيطالي ماركو فيراتي، إلى رغبة الفرنسي بول بوغبا في الانتقال إلى باريس سان جيرمان، في سوق الانتقالات الصيفي المقبل.

وتحدثت تقارير عن توتر علاقة بول بوغبا بمدربه في مانشستر يونايتد، البرتغالي جوزيه مورينيو.

وانتقل بوغبا (25 عامًا) إلى مانشستر يونايتد العام 2016 مقابل 150 مليون يورو، قادمًا من يوفنتوس، رغم أنه غادر الفريق الإنجليزي إلى يوفنتوس العام 2012 مجانًا.

ونقلت صحيفة “ديلي ستار” عن فيراتي قوله: “إنه من الطبيعي أن يرغب أفضل اللاعبين في اللعب لباريس سان جيرمان”.

وسجل بوغبا 6 أهداف وصنع 12 في 33 مباراة، الموسم الحالي، في جميع المسابقات.

وأضاف فيراتي البالغ من العمر 25 عامًا: “أعتقد أنه من الطبيعي أن يرغب جميع اللاعبين الرئيسيين بالانضمام إلى باريس سان جيرمان؛ لأن هناك مشروعًا كبيرًا هنا، على عكس معظم الفرق في أوروبا، مع فريق رائع وفي مدينة رائعة”.

وأكمل: “سيتم الترحيب دائمًا بالقادمين، ولكن يجب أن يقدّموا أفضل ما لديهم.”

وعن هدف باريس سان جيرمان الموسم المقبل، قال فيراتي: “دوري أبطال أوروبا يظل هدفنا الرئيسي”.

“نريد أن نذهب إلى أقصى حد ممكن، ولدينا فريق للقيام بذلك، ولكن يجب ألا يصبح هاجسًا، وإلا فإنه يقلل من قيمة الألقاب الأخرى”.

وأكمل: “شخصيًا، أعطاني باريس سان جيرمان كل شيء، وهذا مكنني من الوصول إلى المستوى الأعلى في كرة القدم”.

وودع باريس سان جيرمان في آخر موسمين من دور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا.