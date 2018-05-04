برايتون يهزم مانشستر يونايتد بهدف قاتل ويضمن البقاء في الدوري الإنجليزي (فيديو)

سقط فريق مانشستر يونايتد في فخ الخسارة أمام مضيفه برايتون 0-1، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 37 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويدن برايتون بالفضل في هذا الفوز للاعبه باسكال غروز، الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 57.

ورفع برايتون رصيده إلى 40 نقطة في المركز 11، وتوقف رصيد مانشستر يونايتد عند 77 نقطة في المركز الثاني.

يذكر أن هذه الخسارة هي السابعة لمانشستر يونايتد في الدوري هذا الموسم، مقابل الفوز في 24 مباراة والتعادل في 5 مباريات، فيما يعد هذا الفوز هو التاسع لبرايتون في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في 14 مباراة والتعادل في 13 مباراة.

وكان مانشستر سيتي توج بلقب الدوري لهذا الموسم للمرة الخامسة في تاريخه والثالثة له في آخر 7 مواسم.