كلوب: ليفربول يركز على “مباراتي قبل النهائي” في الدوري الإنجليزي

قال يورغن كلوب مدرب ليفربول قبل مواجهة تشيلسي في لندن بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد غدٍ الأحد إن فريقه سيخوض آخر مباراتين في المسابقة، كما لو كانتا “في الدور قبل النهائي”.

ويتطلع ليفربول، الذي سيلتقي مع ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا في وقت لاحق من هذا الشهر بعد فوزه على روما الإيطالي 7-6 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة في قبل النهائي، لاقتناص أحد المراكز المؤهلة إلى دوري الأبطال الموسم المقبل.

ويحتل ليفربول المركز الثالث في الترتيب برصيد 72 نقطة مقابل 71 نقطة لتوتنهام هوتسبير و66 لتشيلسي.

وقال المدرب الألماني إن فريقه يركز على هزيمة تشيلسي وبرايتون آند هوف البيون في آخر مباريات الفريق في المسابقة.

وأضاف كلوب خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة:”سنخوض مباراتين في قبل النهائي مرة أخرى أمام تشيلسي وبرايتون، والمباراتان في غاية الأهمية، ولا يجب التفكير بأي شيء آخر، وبعدها سنستعد لنهائي دوري الأبطال خلال أسبوعين.

وأضاف:”قاتلنا بالفعل بقوة حتى نكون في هذا المركز، والآن يجب علينا إنهاء المهمة، ويجب أن نستعد لتشيلسي، وسيكون بنفس الطريقة التي كان عليها الاستعداد لروما، لأن الموقف مشابه، والمنافس يريد الفوز، ونحن كذلك”.

وسيُقيّم ليفربول إصابة لاعب الوسط إيمري تشان في ظهره، والمدافع جو جوميز بكدمة قبل تحديد مدى قدرتهما على العودة إلى المباريات.

وتعافى لاعب الوسط آدم لالانا من إصابته في عضلات الفخذ الخلفية باستكمال التدريب مع زملائه أمس الخميس.