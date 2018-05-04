كونتي: الفوز على ليفربول يُنعش آمال تشيلسي في دخول المربع الذهبي للدوري الإنجليزي

أكد الإيطالي أنطونيو كونتي مدرب تشيلسي أن الفوز على ليفربول، بعد غدٍ الأحد، سيكون الطريقة المثلى أمام فريقه للحفاظ على فرصة أخيرة في إنهاء الموسم ضمن الفرق الأربعة الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، التي تضمن لأصحابها التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ويحتل تشيلسي حاليًا المركز الخامس برصيد 66 نقطة من 35 مباراة، متأخرًا بست نقاط عن ليفربول صاحب المركز الثالث وخمس نقاط عن توتنهام هوتسبير الذي يحتل المركز الرابع.

وقال كونتي في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة: “ربما تكون هذه فرصة سانحة أمامنا، ولكن كما سبق أن قلت مرارًا وتكرارًا: إذا كان الفريق يرغب في إنعاش آماله فعليه تحقيق الفوز. ليفربول فريق قوي والمهمة لن تكون سهلة”.

ويخوض ليفربول المباراة بعد الفوز بمجموع المباراتين 7-6 على روما الإيطالي في قبل نهائي دوري الأبطال. وشدد كونتي على خطورة هجوم ليفربول، مشيرًا إلى الفوز الذي حققه 5-2 على روما في مباراة الذهاب على ملعب أنفيلد.

وقال المدرب الإيطالي: “علينا توخي الحذر والتركيز جيدًا. أظهرت مباراة الذهاب أمام روما أن أي مساحة تترك للاعبي ليفربول خلف خط الدفاع تشكل خطورة وربما سببت لنا متاعب خلال المباراة. “لديهم ثلاثة لاعبين مميزين هم ساديو ماني، وروبرتو فيرمينو، ومحمد صلاح، ويتمتعون جميعًا بالقدرة على استغلال المساحات، ولذلك علينا الاستعداد جيدًا”.

وأشارت وسائل إعلام بريطانية إلى احتمال مغادرة كونتي النادي اللندني بنهاية هذا الموسم.

وردًا على سؤال عما إذا كان الفوز بلقب كأس الاتحاد أو إنهاء الموسم محتلًا أحد المراكز الأربعة الأولى ربما يغيّر هذه التكهنات، قال كونتي: “أعتقد أن هدف الفريق حاليًا هو إنهاء الموسم بأفضل ما يمكن، وعلينا أن نقاتل لاحتلال أحد المراكز المؤهلة لدوري الأبطال.

وتابع: “لن تكون مهمة سهلة؛ لأننا لا نتحكم في الموقف، ولكن علينا المحاولة، بعدها ننظر ونرى”.

وسيخوض تشيلسي نهائي كأس الاتحاد في 19 مايو/ أيار في مواجهة مانشستر يونايتد. وأضاف كونتي: “بالطبع نرغب في إرضاء جمهورنا. لن يكون الأمر سهلًا في مواجهة يونايتد، ولكن علينا أن نبذل قصارى جهدنا حتى النهاية”.