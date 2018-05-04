مجلس العموم البريطاني يبحث صفقة بيع استاد ويمبلي للملياردير الأمريكي خان

تبحث لجنة الإعلام والثقافة والرياضة في مجلس العموم البريطاني، اليوم الجمعة، صفقة بيع استاد ويمبلي اللندني للملياردير الأمريكي خان في جلسة ستعقد في 18 يوليو/ تموز المقبل.

وأكد الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، في الأسبوع الماضي، وجود مفاوضات لبيع الاستاد الذي تقام عليه مباريات منتخب إنجلترا، للملياردير الأمريكي شهيد خان، فيما أشارت وسائل إعلام بريطانية، إلى أن قيمة الصفقة ربما تصل إلى مليار جنيه إسترليني (1.36 مليار دولار).

وسيتيح مبلغ الصفقة للاتحاد الإنجليزي للعبة الشعبية، فرصة الاستثمار في تنمية كرة القدم في قواعد اللعبة في إنجلترا، ومن بينها إنشاء 1500 ملعب جديد، فضلًا عن تحسين أنظمة الإضاءة والري في الملاعب، وكذلك أنظمة الصرف فيها.

وكانت الحكومة البريطانية أعلنت دعمها في السابق لمقترح البيع، لكن لجنة الإعلام والثقافة والرياضة طالبت بإجراء مناقشة عامة تتناول كيفية تحقيق أقصى استفادة لكرة القدم على المدى البعيد من عملية البيع.

وقال داميان كولينز رئيس اللجنة في بيان: “ويمبلي هو الاستاد الذي تقام عليه مباريات منتخب إنجلترا، وأنشئ جزئيًا باستخدام أموال عامة، يجب أن يكون هناك نقاش عام قبل اتخاذ أي قرار ببيع الاستاد وكيفية تحقيق أقصى استفادة لكرة القدم على المدى البعيد من عملية البيع”.

وأضاف: “اللجنة مهتمة بمعرفة تفاصيل العرض الذي تلقاه الاتحاد، ومهتمة أيضًا بتلقي آراء أشخاص ربما تكون لهم وجهة نظر مختلفة”.

وستشارك في الجلسة تريسي كراوتش وزيرة الرياضة البريطانية، إضافة إلى ممثلين عن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم وسلطات الرياضة في إنجلترا.