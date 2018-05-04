ماذا قال فينغر وسيميوني بعد تأهل أتلتيكو مدريد لنهائي الدوري الأوروبي؟

كال دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد المديح لمهاجمه “الشرس” دييغو كوستا بعدما أحرز مهاجم إسبانيا هدفًا ليقود الفريق للفوز 1/0 على آرسنال وبلوغ نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم بالانتصار 2/1 في النتيجة الإجمالية.

وأنفق أتلتيكو مدريد 57 مليون يورو (68.30 مليون دولار) لاستعادة كوستا من تشيلسي في العام الماضي ورد المهاجم الجميل بمنح فريقه التقدم في نهاية الشوط الأول باستاد واندا ميتروبوليتانو.

وتلقى المهاجم المولود في البرازيل تمريرة من أنطوان غريزمان وتفوق على مراقبه ووضع الكرة من فوق ديفيد أوسبينا حارس آرسنال.

وأبلغ سيميوني مؤتمرًا صحفيًا: “كوستا عاد من أجل مثل هذه المباريات. لكي يكون مهمًا ويقود الهجوم”.

“هذا الفريق كان بحاجة لمهاجم شرس وغاضب وهو يمثل كل ذلك”.

ويلعب أتلتيكو مدريد ضد أولمبيك مارسيليا في النهائي في ليون يوم 16 مايو.

وتأهل أتلتيكو مدريد إلى 4 مباريات نهائية قارية منذ تولي سيميوني المسؤولية في 2012، لكنها المرة الأولى التي يعبر الدور قبل النهائي على ملعبه الجديد البالغ سعته 68 ألف متفرج، والذي انتقل إليه بعد 51 موسمًا في فيسنتي كالديرون.

وقال سيميوني الذي تم منعه من الجلوس على مقاعد البدلاء بعد طرده في مباراة الذهاب إن الانتصار في الإياب سيجعل الملعب الجديد بمثابة بيته الحقيقي.

وأضاف “التاريخ يُصنع في مثل هذه المباريات. الملاعب بحاجة لتكون مثل الحصون وتصبح كذلك بعد المباريات الكبيرة والانتصارات الهائلة”.

“شعرت أن الأجواء ساعدت الفريق. الجماهير كانت معنا في كل خطوة في مشوارنا. كانوا يعلمون أن الفريق يحتاج إليهم وهذه أولى الصفحات التي نكتبها في تاريخ ميتروبوليتانو”.

وقاد سيميوني أتلتيكو مدريد للقب الدوري الأوروبي في 2012 بالفوز على أتلتيك بلباو، لكنه خسر في نهائي دوري أبطال أوروبا في 2014 و2016 ضد جاره ريال مدريد.

وكال المدرب الأرجنتيني المديح لفريقه بعد رد فعله عقب طرد المدافع شيمه فرساليكو في وقت مبكر من مباراة الذهاب وتعويض تأخره ليدرك التعادل 1/1 بمساعدة الحارس السلوفيني المتألق يان أوبلاك.

وأضاف سيميوني: “نحن سعداء بالتأهل للنهائي. كنا نريد العودة للنهائي منذ آخر مرة”.

وتابع “رد فعل الفريق كان جيدًا الأسبوع الماضي. أوبلاك قدّم مباراة رائعة وهذا ما تحتاجه في مثل هذه المباريات. تحتاج إلى لاعبين كبار يمكن الاعتماد عليهم والفريق وصل إلى قمة مستواه”.

فينغر حزين

من جهته شعر آرسين فينغر مدرب آرسنال بالحزن والإحباط بعد فشل فريقه في التأهل لنهائي الدوري الأوروبي.

وتوقفت مسيرة فينغر مع آرسنال عند 250 مباراة في أوروبا على يد دييغو كوستا المنافس القديم الذي أحرز هدف المباراة في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول قبل أن يصمد دفاع أتلتيكو مدريد المعروف ليحافظ على نظافة شباكه للمباراة 12 على التوالي على أرضه بجميع المسابقات.

وأبلغ فينغر مؤتمرًا صحفيًا: “أنا حزين وأشعر بخيبة أمل ومحبط للغاية”.

“عندما تودع بطولة يكون من الصعب تقبل الأمر. هذا أمر محرن. أنا حزين للغاية. للأسف يجب المرور بذلك. كرة القدم يمكن أن تكون قاسية. في بعض الأحيان تكون رائعة لكن الألم قوي للغاية هذه المرة”.

وتعني الهزيمة أن فينغر سيودع آرسنال وهو يملك 3 ألقاب في الدوري و7 في كأس الاتحاد الإنجليزي لكن دون أي لقب قاري.

وما زال المدرب الفرنسي يتحسر على إهدار فريقه للفرص في التعادل 1/1 في الذهاب باستاد الإمارات بعدما لعب أتلتيكو مدريد أغلب فترات المباراة بـ 10 لاعبين عقب طرد شيمه فرساليكو.

وقال فينغر “افتقرنا لشيء ما في الثلث الهجومي. بالنظر إلى الفرص التي حصلنا عليها في المباراتين على الأقل يمكننا القول إننا نشعر بإحباط شديد”.

“كان يجب حسم الأمور في مباراة الذهاب. أهدرنا العديد من الفرص وافتقرنا لشيء ما في الثلث الهجومي ونحن نملك الكرة. المنافس (أتلتيكو مدريد) فريق يدافع بشكل جيد للغاية. أعتقد أننا لم نكن محظوظين في عدة مرات”.

وانتقد فينغر تساهل الحكم جيانلوكا روكي مع تدخلات لاعبي أتلتيكو مدريد القوية.

وأضاف “أعتقد أن غابي (قائد أتلتيكو مدريد) سعيد لبقائه على أرض الملعب. المنافس أوقف عن عمد عدة هجمات مرتدة، والحكم تأخر في منح اللاعبين أي إنذار في هجمات كان يمكن أن تكون خطيرة للغاية”.

“أتلتيكو مدريد فريق ذكي ويدافع بشكل رائع. (دييغو) غودين أنقذ 5 أو 6 أهداف. المنافس كان في أماكن رائعة ويملك مدافعين ممتازين”.

وتابع “كانت مباراة مثيرة بين فريقين قدّما كل شيء. أوجه التهنئة لأتلتيكو مدريد واتمنى له التوفيق في النهائي. أستطيع القول إن الفائز من هذه المواجهة هو المرشح الأول لحصد اللقب”.