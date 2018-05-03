هدف مباراة أتلتيكو مدريد وآرسنال.. دييغو كوستا يلدغ شباك أوسبينا (فيديو)

سجل المهاجم الإسباني دييغو كوستا هدفًا في المباراة التي تجمع أتلتيكو مدريد وضيفه آرسنال، في إياب نصف نهائي الدوري الأوروبي، على ملعب واندا ميتروبوليتانو في العاصمة الإسبانية.

جاء هدف كوستا في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، بعد خطأ في التعامل مع الكرة من مدافعي آرسنال، إذ وصلت إلى أنطوان غريزمان الذي لعبها إلى كوستا ليتوغل ويسدد في مرمى الحارس دافيد أوسبينا.

وهذه ثاني مواجهة بين الفريقين، بعد أن تعادلا في مباراة الذهاب 1/1.

ويلاقي الفائز منهما في المباراة النهائية الفائز من نصف النهائي الآخر، الذي يجمع مارسيليا الفرنسي وريد بول سالزبورغ النمساوي.

وتقام المباراة النهائية على ملعب مدينة ليون الفرنسية يوم 16 مايو 2018.

ويشارك الفائز باللقب مباشرة في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وفاز أتلتيكو مدريد بلقب الدوري الأوروبي مرتين، نسختي 2009/2010، و2011/2012، في حين لم ينجح آرسنال في الظفر باللقب أي مرة، لكنه خسر النهائي أمام غالاتا سراي التركي نسخة 1999/2000.