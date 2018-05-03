مباراة أتلتيكو مدريد وآرسنال.. 4 أمور يجب أن تعرفها قبل موقعة الحسم بالدوري الأوروبي

تتجه الأنظار، مساء الخميس، إلى ملعب “واندا ميتروبوليتانو” لمتابعة مباراة أتلتيكو مدريد الإسباني وضيفه آرسنال الإنجليزي في إياب نصف نهائي الدوري الأوروبي.

وأسفرت مباراة الذهاب بين الفريقين عن هدف لكل منهما في إنجلترا، وهو ما يجعل مواجهة الإياب بين الفريقين في غاية الندية، خاصة أن كل الاحتمالات واردة لحسم بطاقة التأهل للمباراة النهائية.

وتستعرض “إرم نيوز” في التقرير التالي أبرز ملامح مباراة أتلتيكو مدريد وآرسنال.. فإلى السطور القادمة:

غريزمان الفرس الرابح

يضع فريق أتلتيكو مدريد رهانه على النجم الفرنسي أنطوان غريزمان هدافه المتميز، الذي استطاع أن يواصل الحفاظ على مستواه وتألقه على مدار الموسم الحالي.

وسجل غريزمان هذا الموسم 27 هدفًا وصنع 13 هدفًا لزملائه، وهو ما يجعله أحد اللاعبين الذين يراهن عليهم مدربه الأرجنتيني دييغو سيميوني، خاصة أنه يملك السرعات والقوة البدنية.

ويسعى غريزمان للاستفادة من الدعم الكبير من جانب زميله الإسباني دييغو كوستا صاحب القدرات البدنية الكبيرة، وهو ما يجعل هذا الدويتو مميزًا لضرب دفاعات آرسنال.

وأكد محمد اليماني، مهاجم فريق ستاندر دو لياغ البلجيكي السابق، لشبكة “إرم نيوز” أن هجوم أتلتيكو مدريد أكثر خبرة وفاعلية وتجانسًا خاصة مع قدرات دييغو كوستا البدنية العالية وتألق غريزمان وسرعاته وقدراته التهديفية.

وأضاف اليماني: “غريزمان سيكون مصدر الإزعاج الأكبر في تشكيلة أتلتيكو مدريد وهو الأمر الذي يجعل الجماهير تنتظر المزيد في مباراة آرسنال”.

إيقاف مواهب آرسنال

يسعى آرسنال للاستفادة من المواهب التي تتحكم في وسط الملعب بوجود الثنائي مسعود أوزيل وهنريك ميختريان مع انطلاقات ثنائي الوسط آرون رامسي وجاك ويلشير.

ويتميز هذا الرباعي بالأداء الفردي الرائع مع الجماعية والقدرة على التحكم في الإيقاع بشكل كبير وهو ما يراهن عليه آرسنال في المباراة.

وأكد محمد اليماني أن قوة آرسنال تتمثل في إمكانية الاستفادة من التحركات العرضية من ألكسندر لاكازيت بجانب صناع اللعب: مسعود أوزيل وآرون رامسي وجاك ويلشير وهنريك ميختريان وكلهم يجيدون التحكم في الكرة ببراعة.

سيناريو سيميوني

يعتمد المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني على السيناريو المعتاد باللعب الدفاعي المحكم والأداء الذي يعتمد عليه بشكل دفاعي كبير.

ونجح سيميوني في تحقيق مستويات طيبة من خلال الخطط الدفاعية التي اعتمد عليها بشكل كبير، خاصة أنه يملك ثنائيًا دفاعيًا قويًا بوجود دييغو غودين وخوسيه خيمينز مع ستيفن سافيتش ولوكاس هيرنانديز.

ويراهن سيميوني على ثنائي الارتكاز صاحب المردود البدني الكبير وهما توماس بارتي وجابي.

أفكار فينغر

يعتمد المدرب الفرنسي آرسين فينغر على الأفكار التي يملكها لتطوير الهجوم والسيطرة على وسط الملعب بالمرونة التكتيكية واللعب بطريقة 4/4/2 أو 4/2/3/1 في بعض الأوقات.

ويسعى آرسنال للاستفادة من الأداء الخططي والتكتيكي للثنائي غرانيت تشاكا وآرون رامسي مع جاك ويلشير، مع دعم ثنائي صناعة اللعب مسعود أوزيل وهنريك ميختريان.