دي خيا.. الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي لن يكون كافيًا لمانشستر يونايتد

أقرَّ حارس مرمى مانشستر يونايتد، الإسباني ديفيد دي خيا، اليوم الأربعاء، بأن فوز الفريق بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم لن يكون كافيًا بالنسبة لفريقه هذا الموسم.

ويلتقي “الشياطين الحمر” أمام تشيلسي في نهائي الكأس في 19 مايو (أيار) المقبل على ملعب ويمبلي، بعدما أقصى توتنهام هوتسبر في نصف النهائي (2-1).

وقال دي خيا خلال تصريحات لشبكة “سكاي سبورتس” البريطانية:”بالطبع بطولة الكأس لها أهميتها، إنها بطولة عريقة نريد الفوز بها، وسنبذل أقصى ما لدينا لتحقيق هذا الأمر، ولكنها ليست كافية، نحن مانشستر يونايتد، ونتطلع للفوز بألقاب أخرى كبيرة”.

وعلى الرغم من أن الفريق أمام فرصة حصد لقبه الـ13 في هذه البطولة العريقة، ومعادلة رقم آرسنال كأكثر الفرق تتويجًا بهذا اللقب، إلا أن الحارس الدولي اعتبر أن “موسم الفريق لم يكن جيدًا”، لأنهم لم يستطيعوا تحقيق الهدف الأكبر، وهو الفوز بالدوري الإنجليزي (البريميير ليغ).

وأشار صاحب الـ27 عامًا:”نحن هنا من أجل الفوز بهذا اللقب، بالإضافة لتقديم صورة جيدة للفريق في دوري الأبطال، ولكننا لم نفلح في كليهما”.

وأضاف حارس يونايتد:”علينا تحسين الكثير من الجوانب خلال الموسم المقبل، وعلينا أن نقاتل من أجل إنهاء الموسم المقبل بأفضل طريقة ممكنة، ومانشستر سيتي لن يكون التحدي الوحيد بالنسبة لنا، خمس أو ست فرق يمكنها الفوز بالبريميير ليغ”.

ويحل رجال البرتغالي جوزيه مورينيو ضيوفتًا على برايتون آند هوف ألبيون، وعينهم على حسم المركز الثاني في حالة تحقيق الفوز، إذ سيصل حينها إلى 80 نقطة، وهو الرقم الذي سيستحيل على أي فريق الوصول إليه.