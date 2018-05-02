محمد صلاح وحكيم زياش يتنافسان على “الأفضل إفريقيًا” في استفتاء “فرانس فوتبول”

ينافس لاعب كرة القدم المغربي حكيم زياش، المحترف في صفوف أياكس أمستردام الهولندي، نظيره المصري، محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، على جائزة أحسن لاعب إفريقي، خلال أبريل/ نيسان الماضي.

واختارت صحيفة “فرانس فوتبول” الفرنسية الشهيرة، زياش وصلاح، إضافة إلى البوركيني بيرتراند تراوري، لاعب ليون الفرنسي، للمنافسة على اللقب، خلال استفتاء، أطلقته عبر موقعها الرسمي على الإنترنت.

اللاعب زياش الذي ساهم مع “أسود الأطلس”، إلى التأهل لنهائيات كأس العالم لكرة القدم في روسيا الصيف المقبل، جاء اختياره للمنافسة على اللقب لشهر أبريل، بعد أدائه الكبير مع فريقه أياكس.

وحصل النجم المغربي، الأسبوع الماضي، على جائزة أحسن لاعب في صفوف فريق العاصمة الهولندي، هذا الموسم، عرفانًا بالأداء المتميز الذي بصم عليه طيلة الموسم، بعد أن مرّر 13 تمريرة حاسمة، وسجل 9 أهداف.

وبات زياش، محط أنظار عدد من كبار الأندية الأوروبية، خاصة روما الإيطالي، وإيفرتون الإنجليزي، اللذين عبّرا عن رغبتهما في الاستفادة من خدماته، الصيف المقبل.

وسيجد اللاعب المغربي، منافسة شرسة من المصري “مو صلاح”، الذي يقدم موسمًا مبهرًا مع ليفربول، هذا الموسم، إذ يتصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، وقاد فريقه لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وقدم مستوى كبيرًا أمام روما، في مباراة الذهاب، بعد أن سجل هدفين رائعين.

“الملك المصري”، كما يحلو لعشاق “ليفربول” مناداته، فاز أمس الثلاثاء، بجائزة أحسن لاعب في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، في استفتاء رابطة الكتاب الرياضيين في إنجلترا، كما فاز أيضًا بجائزة “الكرة الذهبية” لأحسن لاعب في إفريقيا، لعام 2017.

أما بخصوص المنافس الثالث، البوركينيبيرتراند تراوري، فقد بصم هو الآخر على موسم متميز رفقة فريق ليون، في منافسات الدوري الفرنسي الممتاز، في أول موسم له مع الفريق، بعد أن أحرز 11 هدفًا.

جدير بالذكر أن هذا الاستفتاء، انطلق مساء أمس الثلاثاء، ويستمر حتى الأحد المقبل.