مروان فلايني يخبر مورينيو بشروطه للبقاء مع مانشستر يونايتد

أخبر الدولي البلجيكي مروان فلايني مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو بقراره فيما يخص مستقبله حيث أكد أنه يرغب في البقاء في الفريق بشرط الحصول على عقد لمدة أزيد من موسم أو سيتخذ قرار الرحيل نحو الدوري الصيني الممتاز.

ونشرت صحيفة ” صن ” البريطانية تصريحات للنجم البلجيكي ذي الأصول المغربية حيث قال:” ذهبت لرؤية المدرب السنة الماضية وأخبرته أني أرغب في عقد جديد وكان هناك اجتماع ثان لكن لن أطلب نفس الشيء 10 مرات.”

وأضاف فلايني: “من بعدها أصبحت لاعبًا مهمًا للفريق وسيكلفهم تعويضي مبلغ 50 مليون جنيه إسترليني.”

وأكد الدولي البلجيكي أن إدارة مانشستر يونايتد ارتكبت خطأ في حقه وقال: “عندي 30 سنة وعقدي في نهايته وأناقش مع مانشستر يونايتد ومع عدة فرق ترغب في خدماتي وأنتظر ما سيحدث.”

وأكد فلايني استعداده الرحيل نحو الدوري الصيني الممتاز وقال: “ليس لدي مشكلة في العيش في الصين، أحب اكتشاف أماكن جديدة وثقافات جديدة ولن أذهب وحدي فعائلتي ستذهب معي.”

وتتنافس عدة أندية للتعاقد مع الدولي البلجيكي البالغ 30 سنة الذي ينتهي عقده الصيف القادم من بينها ثلاثي تركي جلطة سراي وفنربخشة وبيشكتاش وباريس سان جرمان الفرنسي كما ترغب أندية إنتر ميلانو وميلان وروما في خدماته.

ويطالب فلايني بالحصول على نفس عقد عميد الفريق فالنسيا الذي مدد عقده موسمين مع إمكانية تمديده موسمًا آخر، بينما إدارة مانشستر يونايتد لا تمنح اللاعبين الذين تجاوز عمرهم 30 سنة عقودًا تفوق سنة وكان الدولي الأكوادوري حالة خاصة لكونه أحد كباتن الفريق.