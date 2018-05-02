محمد صلاح يتحدث عن.. حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا والأمل الذي يمنحه للمصريين (فيديو)

أذاع الإعلامي عمرو أديب عبر قناة “أون إي” المصرية، جزءًا من حوار مطول أجراه مع الدولي المصري، محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، في ملعب “آنفيلد” يتحدث فيه عن مشواره وأحلامه مع “الريدز”.

ويحل نادي ليفربول ضيفًا على روما، مساء الأربعاء، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز عليه 5-2 في الذهاب بفضل النجم المصري.

وقال صلاح، يوم الثلاثاء: “الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا مثل الحلم، أتذكر نفسي دائمًا حين كنت أبلغ من العمر 10 سنوات في منزلي وأشاهد مباريات دوري الأبطال”.

وأضاف: “إحساسي يختلف تمامًا حين أفكر في رؤية الجماهير المصرية لما وصلت إليه في دوري الأبطال”.

وشدد: “أهيئ نفسي للمباريات جيدًا وأتوقع ما يمكن حدوثه، مثل ما يقال أعيش المباراة قبل انطلاقها، أجهز ذهنيا بشكل كبير، هذا كل ما يمكن أن أقوله بخصوص شعور الجمهور أنني من المؤكد أنني سأسجل في كل مباراة”.

وتابع: “الآن الناس في مصر تشاهدني على شاشات التلفزيون وتقول هذا اللاعب من بلادنا وأعطانا الأمل، وهذا أكثر ما يسعدني”.

ويسعى ليفربول لعبور عقبة روما، يوم الأربعاء، ليتأهل لملاقاة ريال مدريد في نهائي البطولة يوم 26 مايو الجاري في أوكرانيا.

وأردف: “لعبت ضد ريال مدريد وبايرن ميونخ من قبل وأعلم صعوبة الفوز على أي منهم، ولكنني أفكر أولا في عبور روما”.

وكان ريال مدريد قد تأهل أمس الثلاثاء إلى نهائي البطولة بتعادله إيجابيًا أمام بايرن ميونخ بهدفين لكل فريق، مستفيدًا من فوزه ذهابًا بثنائية مقابل هدف وحيد.

وكشف أديب، الذي أجرى الحوار مع نجم ليفربول عن انخراط عائلة محمد صلاح في البكاء داخل ملعب أنفيلد أثناء تألقه أمام روما.

ويتوهج صلاح مع ليفربول بعد انتقاله من روما الصيف الماضي، إذ سجل 43 هدفًا خلال 48 مباراة لعبها بقميص الريدز هذا الموسم.

يعيش صلاح أفضل أيام مسيرته الكروية ويتربع على قمة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 31 هدفًا، ويستعد بعد أشهر قليلة لقيادة الفراعنة في كأس العالم 2018.

كشف الإعلامى عمرو أديب، أن أن موعد إذاعة الحوار كاملا مع صلاح سيكون يوم الجمعة 11 مايو، مشيرا إلى أن مدة الحوار ساعة كاملة، لافتاً إلى أن آخر حوارات “صلاح” كانت من 10 دقائق إلى ربع ساعة.