فيرغسون ينهي العداء مع مانشستر سيتي بعشاء مع غوارديولا

أنهى السير أليكس فيرغسون المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد والعضو المؤثر في إدارة النادي حاليًا العداء مع الجيران مانشستر سيتي عبر دعوة بيب غوارديولا المدير الفني لسيتي بطل الدوري على العشاء لتهنئته بالفوز باللقب.

ودعى المدرب الأسكتلندي الأسطوري لمانشستر يونايتد غوارديولا بعد أيام فقط من حسم سيتي للقب عقب خسارة يونايتد على ملعبه بهدف نظيف أمام وست بروميتش البيون.

ووصف السير أليكس، البالغ من العمر 76 عامًا، سيتي بـ “الجار المزعج” في عام 2009 بعد مباراة قمة مثيرة بين الفريقين.

وقال أنذاك “في بعض الأحيان يكون لديك جار صاخب ومزعج لا يمكنك فعل أي شيء حيال ذلك. سوف يكون دائمًا صاخبًا. عليك فقط الاستمرار في حياتك، ووضع التلفزيون الخاص بك وتشغيله بصوت أعلى قليلًا”

لكن سرعان ما مد فيرغسون يد الصداقة لغوارديولا البالغ عمره 47 عامًا، حيث قال مصدر “السير أليكس كريم للغاية ويحب كرة القدم. لقد تحدثت بالفعل عن اللعبة واستمتعنا بما جلبه بيب إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، حتى لو كان ذلك يعني أن سيتي خطف الأضواء من يونايتد حاليا”.

وأضاف “الآن ابتعد عن الملعب ومقاعد البدلاء ويمكنه رؤية الصورة من زاوية أوسع وهو يحب لعب كرة القدم والحديث مع مدربين مختلفين”.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتناول خلالها المدربان العشاء سويًا، حيث حدث ذلك في العام الماضي عندما كشف المدير الفني الكتالوني عن أن فيرغسون حاول إقناعه بالانتقال إلى يونايتد عندما كان في إجازة عقب رحلة عن برشلونة.

والتقى الرجلان في 2012 وتناولا العشاء في نيويورك وقال فيرغسون في وقت لاحق إن بيب سيأخذ في الاعتبار يوناتيد حينما يسعى للعودة لكرة القدم.

وقال بيب في وقت لاحق إنه لا يتذكر عرض العمل الذي قدمه له فيرغسون مضيفًا “في تلك الفترة لم تكن لغتي الإنجليزية جيدة وربما لم أفهمه. لكنني لا أتذكر، عندما كنا في مطعم رائع يتناول العشاء ، أقترح علي أن أذهب إلى أولد ترافورد. لا أتذكر لكن بالطبع كان المطعم جميلا وهو من دفع فاتورة الحساب”.