هل يتولّى جيرارد أسطورة ليفربول تدريب رينغرز الأسكتلندي؟

اعترف أسطورة ليفربول، ستيفن جيرارد، بمفاوضاته مع رينغرز الأسكتلندي لتدريب الفريق الموسم المقبل، مؤكدًا أن المفاوضات معه تسير “بشكل إيجابي”.

وأعلن رينغرز، يوم الثلاثاء، إقالة مدربه غرايم مورتي قبل ثلاث جولات على نهاية الموسم، بعد توليه المسؤولية في ديسمبر/كانون الثاني الماضي، وكان من المفترض أن يستمر إلى نهاية الموسم بعد رحيل المدرب البرتغالي بيدرو كايشينيا.

وأخفق رينغرز بطل أسكتلندا 54 مرة، وهو رقم قياسي، في المنافسة على اللقب هذا الموسم، وخسر بخماسية نظيفة أمام غريمه سيلتيك الذي أحرز لقب الدوري للموسم السابع على التوالي.

وعمل جيرارد (37 عامًا) مدربًا في أكاديمية ليفربول للمواهب بعد اعتزاله في 2016، وعبّر لاعب الوسط السابق عن رغبته بخوض مجال التدريب.

"We'll see." "I've held positive talks with them." Steven Gerrard discusses the vacant managerial position at Rangers… ???? pic.twitter.com/oyfSznO8nt — Football on BT Sport (@btsportfootball) May 1, 2018

وقال جيرارد لشبكة BT Sport التلفزيونية:”نعم الشائعات حقيقية، وعقدت مفاوضات أولية مع رينغرز، وسيتم حسم الموضوع خلال يومين أو بضعة أيام”.

وأضاف أسطورة ليفربول:”عقدت معهم محادثات إيجابية، وهناك اهتمام بتولّي المنصب، وسنرى ما سيحدث وما يمكن القيام به”.

ويعمل قائد المنتخب الإنجليزي السابق حاليًا في تحليل المباريات مع شبكة BT الرياضة خلال تغطيتها لدوري أبطال أوروبا.

وأصدر رينغرز بيانًا عقب رحيل غرايم جاء فيه:”كان على غرايم مواجهة ظروف صعبة ومليئة بالتحديات، لكنه تعامل بطريقة احترافية”.

وسيتولّى المساعدان جيمي نيكول، وجوناتان يوهانسون، مسؤولية الفريق خلال المباريات الثلاث المتبقية هذا الموسم، في حين أن جيرارد هو المرشح الأوفر حظًا لتدريب الفريق الأسكتلندي الموسم المقبل.