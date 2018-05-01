مورينيو يحدّد الراحلين عن مانشستر يونايتد

أفادت تقارير صحفية إنجليزية، أن جوزيه مورينيو، المدير الفني لمانشستر يونايتد، أبلغ لاعبيْه ماتيو دارميان، ودالي بليند، برحيلهما نهاية الموسم الحالي.

ولم يشارك اللاعبان بتصوير إعلان دعائي لإطلاق قميص الفريق الجديد الذي سيرتديه الموسم المقبل، حيث لا يدخلان ضمن خطط المدير البرتغالي المستقبلية.

وذكرت صحيفة “تايمز” البريطانية، أن مورينيو يريد التخلص من المدافعيْن لإفساح المجال لضم بديليْن للموسم الجديد رغم أن عقدهما لم ينته بعد مع يونايتد.

وأشار التقرير ذاته إلى أن يونايتد يتفاوض حاليًا مع يوفنتوس بشأن صفقة دارميان، حيث طلب النادي 15 مليون جنيه إسترليني للاعب الإيطالي البالغ من العمر 28 عامًا، الذي بدأ ثلاث مباريات بالدوري الممتاز هذا الموسم.

ويميل الهولندي الدولي بليند للانتقال للدوري الإيطالي أيضًا، لكن مع روما الذي فشل بضمه الموسم الماضي.

ويتمتع بليند بصداقة قوية مع مواطنه كيفن ستروتمان لاعب وسط روما الذي يُزكيه لدى إدارة النادي، بينما وافق بليند على تخفيض راتبه البالغ 75 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع لتسهيل مغادرة أولد ترافورد.

ويطلب يونايتد أيضًا 15 مليون جنيه إسترليني مقابل اللاعب المنضم من أياكس مقابل 13.8 مليون جنيه إسترليني قبل أربع سنوات.

ويسعى مورينيو إلى التعاقد مع أليكس ساندرو، وريان سيسيغنون، أو داني روز، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، كما يرغب بتجديد عقد البلجيكي مروان فيلايني رغم أن اللاعب نفسه يريد الرحيل.