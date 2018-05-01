يورغن كلوب: هذه أسباب تألق محمد صلاح

أشاد الألماني يورغن كلوب المدير الفني لليفربول الإنجليزي، بلاعبه المصري محمد صلاح قبل مواجهة روما غدًا الأربعاء، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمام روما الإيطالي.

وقال كلوب في مؤتمر صحفي اليوم: “صلاح نضج واكتسب الثقة، لم أكن أنا من علمه كيف يسجل الكثير من الأهداف، لقد تعلم من تجاربه المتعددة”.

وأضاف المدرب: “يحظى بدعم كل زملائه وهم أناس رائعون يحبون مساعدته على تسجيل عدد أكبر من الأهداف”.

وأشار كلوب إلى أن مباراة الغد ستشهد غياب كل من أليكس أوكسليد تشامبرلين وجو غوميز وآدام لالانا.

وأعرب المدير الفني عن حزنه من المشاجرات التي وقعت بعد مباراة الذهاب أمام روما التي فاز بها فريقه 5-2، وأسفرت عن إصابة مشجع إيرلندي على يد مشجعين إيطاليين بشكل خطير.