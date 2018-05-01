الاتحاد الإنجليزي يوجه الاتهام للاعب ليستر سيتي بسبب إهانته للحكم

وجه الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم الاتهام لمارك ألبرايتون، لاعب وسط ليستر سيتي؛ بسبب سلوكه تجاه الحكم عقب طرده خلال هزيمة الفريق أمام كريستال بالاس 5-صفر، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، يوم السبت الماضي.

وتم إشهار بطاقة حمراء مباشرة في وجه ألبرايتون في الشوط الثاني من اللقاء الذي أقيم على ملعب سيلهورست بارك، عقب التحام عنيف ضد ويلفريد زاها جناح بالاس.

وعقب الطرد، بدا أن ألبرايتون (28 عامًا) وجّه عبارات مسيئة للحكم مايك دين.

وذكر الاتحاد الإنجليزي أن أمام ألبرايتون حتى مساء يوم الخميس المقبل للرد على الاتهامات.