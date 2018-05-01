شاندونغ الصيني يسخر من أنباء التعاقد مع فينغر

نفى شاندونغ لونينغ المنتمي للدوري الصيني الممتاز لكرة القدم إمكانية التعاقد مع أرسين فينغر بعد أن يرحل عن تدريب آرسنال في نهاية الموسم الجاري في إنجلترا.

وسيرحل المدرب الفرنسي عن آرسنال هذا الصيف بعدما قضى حوالي 22 عامًا في النادي المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز، وثارت تكهنات عديدة حول مستقبله.

ونفى شاندونغ تفكيره في التعاقد مع فينغر بدلًا من مدربه الحالي لي شياو بينغ.

وقال شاندونغ في موقع ويبو “نحن متعجبون من حديث أصدقائنا على الإنترنت أن السيد فينغر سينتقل إلى نادينا.

“هل نقوم بتحضير وجبة عشاء له؟ نخشى ألا يكون الأستاذ من محبي أسلوبنا في الشواء لذا لن ندعوه. نشعر براحة كبيرة مع أستاذنا لي”.

ويملك فينغر خبرة العمل في آسيا بسبب تدريب ناجويا جرامبوس الياباني قبل أن ينتقل إلى أرسنال في سبتمبر/ أيلول 1996.

ويحتل شاندونغ المركز الثاني في الدوري الصيني بفارق نقطة واحدة عن الصدارة.