محمد صلاح ينجو من العقاب ويواصل صراعه على لقب هداف الدوري الإنجليزي

نجا المصري محمد صلاح هداف ليفربول والدوري الإنجليزي الممتاز من العقوبة وسيواصل صراعه لحسم لقب هداف المسابقة واللحاق بليونيل ميسي على اقتناص الحذاء الذهبي لأكثر لاعب تسجيلًا للأهداف في المسابقات المحلية الأوروبية هذا الموسم.

وقررت لجنة الحكام في الاتحاد الإنجليزي، يوم الإثنين، أن الجناح الدولي المصري لا يستحق الطرد بسبب ضربة وجهها إلى برونو مارتنز أندي لاعب ستوك سيتي في تعادل الفريقين سلبيًا، يوم السبت الماضي بالدوري.

وكان صلاح البالغ من العمر 25 عامًا ينتظر على أعصابه قرار اللجنة الذي كان متوقعًا حرمانه من باقي مواجهات فريقه بالدوري والتي قد تجرده من لقب هداف البريميرليغ في ظل صراعه الشديد مع هاري كين وكذلك الحذاء الذهبي الذي يتفوق ميسي على الدولي المصري بفارق هدف واحد.

وأكد الحكم أندريه مارينر الذي أدار المباراة أنه لم يشاهد الواقعة التي حدثت قبل نهاية الشوط الأول بقليل لكن لقطة الضربة تم عرضها على لجنة من 3 حكام سابقين وقرروا عدم استحقاقه للطرد.

ويجب على الحكام الثلاثة الاتفاق بالإجماع على قرار واحد لذلك لم يتفقوا على طرد صلاح لينجو من الإيقاف مدة 3 مباريات.

وسجّل صلاح 31 هدفًا بالدوري و43 في كافة المسابقات هذا الموسم وتوج بجائزة رابطة اللاعبين المحترفين في إنجلترا.

وكان كين يأمل في إيقاف صلاح للحاق به خاصة وأن توتنهام هوتسبير له 4 مباريات عكس ليفربول الذي تتبقى له 3 فقط

ويتأخر كين بفارق 6 أهداف عن صلاح في صدارة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز لكن الدولي الإنجليزي له مباراة أكثر.

Mohamed Salah attempting to punch Bruno Martins-Indi earlier. Wonder if the @FA will do something about this.. ???? pic.twitter.com/CwXnYaaRpG

— Ryan. ???? (@Vintage_Utd) April 28, 2018