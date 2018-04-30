بويل: الخسائر أثّرت على لاعبي ليستر سيتي

قال كلود بويل، مدرب ليستر سيتي، إن لاعبيه بدوا مشتتين بعد سلسلة من النتائج المحبطة في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، مما جعل مستقبل المدرب الفرنسي على المحك.

ويحتل ليستر سيتي المركز التاسع، لكن خسارته الثقيلة 5/0 أمام كريستال بالاس، يوم السبت الماضي، تعني أن بويل حقق 4 انتصارات فقط في آخر 18 مباراة بالدوري. وعكرت ثلاث هزائم وتعادل في آخر 4 مباريات صفو جماهير ليستر سيتي، بعدما أصبح بعيدًا عن حسابات المركز السابع والتأهل للدوري الأوروبي.

وقال بويل لوسائل إعلام بريطانية: “توليت المهمة في ظروف صعبة، وكان الفريق في المركز الرابع عشر”.

وأضاف: “حاولت إعطاء فرص أكبر للاعبين؛ من أجل تقديم أفضل أداء، لكن في نهاية الموسم واجهنا صعوبات في سعينا لتحقيق أكبر قدر من التركيز في ختام الدوري”.

وتابع: “أدرك صعوبة الموقف، وربما يفكر اللاعبون في كأس العالم أو في أمور مختلفة. تفكيري فقط في فريقي وتشكيلتي، وكنا نستحق النتيجة الأخيرة ومن المهم أن نصحح الأخطاء”.

وتتكهن وسائل إعلام برحيل بويل في نهاية الموسم؛ لعجزه عن إجراء التغييرات اللازمة بتشكيلته في فترة الانتقالات، لكنه نفى هذه التقارير.

وواصل: “لا أرد على أمور تتعلق بمستقبلي؛ لأنها مجرد تكهنات، وأفكر فقط في رد فعل جيد في المباراة المقبلة، وأن نشعر بالغضب إزاء مستوانا”.

وسيستضيف ليستر سيتي، يوم السبت المقبل، ويستهام يونايتد صاحب المركز الخامس عشر، ثم يواجه آرسنال سادس الترتيب بعدها بـ 4 أيام.