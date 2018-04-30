هل سيتولى فينغر قيادة فريق جديد بعد آرسنال في الدوري الإنجليزي؟.. المدرب يجيب

قال آرسين فينغر، مدرب آرسنال، إنه سيشعر “بالاندهاش” لو استمر في العمل بالدوري الإنجليزي الممتاز الموسم المقبل، رغم أنه لم يفكر بعد في أي خيارات متاحة بعد الرحيل عن ناديه اللندني الحالي في نهاية الموسم الجاري.

وسيترك فينغر آرسنال في نهاية الموسم بعد قضاء حوالي 22 عامًا في المنصب وبعدما أصبح أنجح مدرب في تاريخ النادي بالدوري الممتاز.

ونال فينغر هدية من أليكس فيرغسون، مدرب مانشستر يونايتد السابق، وكذلك من جوزيه مورينيو، المدرب الحالي، في أولد ترافورد قبل مباراة الأحد التي انتهت بفوز يونايتد 2-1 بفضل هدف في اللحظات الأخيرة.

وتعرض فينغر لسؤال عما إذا كان يتوقع مواجهة مورينيو مجددًا كمدرب وقال: “لا أعرف بكل أمانة.. هو سيكون في مانشستر يونايتد العام المقبل بكل تأكيد وأنا لا أعرف أين سأكون.

“عملت على أعلى المستويات لمدة 35 عامًا دون توقف وأعتقد أنني الوحيد الذي فعلت ذلك.. أنا في مرحلة غموض حاليًا. هل أحصل على راحة؟ سأشعر بالاندهاش لو واجهته العام المقبل”.

وتقدم فينغر بالشكر لمشجعي يونايتد بسبب استقباله الحافل.

وقال المدرب الفرنسي: “عندما لا تمثل خطرًا يحبك الناس. أشكر مانشستر يونايتد لأنه قدم لافتة جيدة. هذه أول مرة أنال فيها جائزة قبل المباراة. هذا أمر رائع”.

ويأمل فينغر في إضافة لقب أخير لسجله مع آرسنال قبل الرحيل، لكنه إن حدث سيكون لقبه الأوروبي الأول مع النادي. وسيلعب آرسنال مع أتليتيكو مدريد في إياب الدور قبل النهائي للدوري الأوروبي يوم الخميس المقبل بعد التعادل 1-1 في لندن.