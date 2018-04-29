أهداف مباراة مانشستر سيتي وويستهام.. البطل يتقدم برباعية وهدف رائع من كريسويل (فيديو)

تقدم مانشستر سيتي بهدفين على مضيفه ويستهام يونايتد، اليوم الأحد، في إطار مباريات الجولة الـ 36 من الدوري الإنجليزي.

وتقدم النجم الألماني ليروي ساني لمانشستر سيتي في الدقيقة 12، بعد تسديدة قوية من على مشارف منطقة الجزاء.

وأضاف لاعب مانشستر سيتي السابق والحالي لويستهام بابلو زاباليتا الهدف الثاني بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 27، بعد تمريرة من كيفين دي بروين.

ونجح آرون كريسويل في تقليص النتيجة لويستهام قبل 3 دقائق على نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول، من ركلة حرة رائعة.

ويملك مانشستر سيتي 90 نقطة في الصدارة وقد نجح في التتويج باللقب، في حين يملك ويستهام 35 نقطة في المركز الخامس عشر.

ونجح البرازيلي غابرييل جيسوس في إضافة الهدف الثالث لمانشستر سيتي في الدقيقة 53 مستغلًا تمريرة من رحيم ستيرلنغ.

وأضاف البرازيلي الآخر فرناندينيو الهدف الرابع لمانشستر سيتي بعد تمريرة من ستيرلنغ أيضًا في الدقيق 64.