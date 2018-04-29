نادي ليفربول يحصن محمد صلاح ضد الإغراءات بزيادة راتبه

بدأ نادي ليفربول في تحصين هدافه وهداف الدوري الإنجليزي الممتاز، محمد صلاح، ضد الإغراءات بمنحه أكثر من ضعف راتبه الأسبوعي.

ويستعد ليفربول لبدء المفاوضات مع وكيل أعمال النجم المصري لزيادة راتبه الأسبوعي إلى 185 ألف جنيه إسترليني لمنع جميع التكهنات بشأن رحيل صلاح الذي سجل 43 هدفًا هذا الموسم بينها 31 في الدوري، حتى الآن.

ودفع تألق صلاح المذهل في موسمه الأول مع ليفربول ريال مدريد وباريس سان جيرمان وربما برشلونة على أهبة الاستعداد لضم اللاعب البالغ عمره 25 عامًا الصيف الحالي.

ويحصل صلاح حاليًا على 90 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع، أي أنه ليس بين أفضل اللاعبين أجرا في النادي رغم أنه قاد الفريق إلى قبل نهائي دوري الأبطال ووضعه على مقربة من بلوغ النهائي الأول منذ 2007.

ويصر مسؤولو ليفربول على عدم الاستغناء عن أي لاعب آخر عقب خسارة لويس سوايز وفيليب كوتينيو وانتقالهما إلى برشلونة.

ويمكن أن يحصل ليفربول على أربعة أضعاف ما دفعه النادي لروما لضم صلاح العام الماضي إذا ما فكروا في بيعه، حيث انضم إلى النادي الإنجليزي مقابل 34.3 مليون جنيه إسترليني فقط، لكن النادي يريد الاحتفاظ بأفضل لاعب في الدوري الممتاز الموسم الحالي واستمراره لنهاية عقده الممتد لأربع سنوات مقبلة.

ومن المرجح أن يتم الاتفاق مع صلاح على زيادة راتبه قبل كأس العالم المقبلة في روسيا، حيث من المتوقع زيادة قيمته السوقية في ظل تألقه مع منتخب بلاده.

ويرتبط رامي عباس، وكيل أعمال صلاح، بعلاقة جيدة مع ليفربول ويشعر بالسعادة وهو الدولي المصري من الطريقة التي يتعامل بها يورغن كلوب مع الجناح الموهوب.