كونتي: تشيلسي جاهز للضغط على توتنهام في صراع المربع الذهبي بالدوري الإنجليزي

قال أنطونيو كونتي، مدرب تشيلسي، إنه يمكن أن يحدث أي شيء في الصراع على الوجود في المربع الذهبي بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما أصبح على بعد نقطتين من المركز الرابع عقب فوزه على سوانزي سيتي، أمس السبت.

وسجل سيسك فابريغاس هدف اللقاء الوحيد في ملعب سوانزي ليهدي تشيلسي الفوز 1-صفر ويواصل بطل الدوري الموسم الماضي صراعه على الوجود ضمن الكبار.

وفاز تشيلسي في آخر ثلاث مباريات بالدوري وبات الآن على بعد نقطتين من توتنهام رابع الترتيب، الذي يواجه واتفورد، يوم الاثنين.

ومع خوض مباراة صعبة مع ليفربول في استاد ستامفورد بريدج، يوم الأحد المقبل، قال كونتي إن فريقه جاهز لفرض المزيد من الضغط على فرق المقدمة.

وأبلغ كونتي هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي سبورت): “الحل الوحيد لفرض بعض الضغط على فرق المقدمة هو تحقيق الفوز. فرضنا ضغطًا على توتنهام. كرة القدم ليست بسيطة ويمكن لأي شيء أن يحدث”.

وأضاف: “بدأنا اللقاء بشكل رائع جدًا واستحوذنا على الكرة في الشوط الأول. لكن يجب أن يكون الفريق جيدًا جدًا حتى يقتل اللقاء ويجب استغلال الفرص وإلا سنخاطر بمحاولة المنافس للتعويض.

“ظهرنا بشكل رائع على المستوى الدفاعي وكان من المهم جًدا لنا الخروج بالنقاط الثلاث. الآن يتبقى لدينا ثلاث مباريات على النهاية ويجب الفوز من أجل الجماهير وعملنا وسنرى بعد ذلك ما سيحدث”.

ويعتقد كارلوس كارفالياو مدرب سوانزي أن فريقه يملك الإمكانيات التي تجعله يتجنب الهبوط إلى الدرجة الثانية رغم أنه يتقدم بنقطة واحدة على ثلاثي منطقة الخطر، بعدما خسر على أرضه في الدوري لأول مرة منذ يناير كانون الثاني.

وقال كارفالياو: “قدمنا أداء جيدًا جدًا وأنا سعيد بلاعبي فريقي وبالمشجعين. حاولنا تحريك الكرة بشكل أسرع في الشوط الثاني”.