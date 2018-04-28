نادي ليفربول يسقط في فخ التعادل السلبي مع ستوك سيتي في الدوري الإنجليزي

سقط نادي ليفربول في فخ التعادل السلبي أمام ستوك سيتي ليهدر فرصة تضييق الخناق على صاحب المركز الثاني مانشستر يونايتد، يوم السبت، في افتتاح الجولة السادسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وارتفع رصيد ليفربول بهذا التعادل إلى 72 نقطة في المركز الثالث، بفارق نقطتين وراء مانشستر يونايتد الذي يلعب الأحد أمام آرسنال، وله أيضًا مباراة مؤجلة، أما ستوك سيتي فرفع رصيده إلى 30 نقطة وارتقى مؤقتًا للمركز الثامن عشر.

وغاب الجناح الدولي السنغالي ساديو ماني بداعي الإصابة ولعب مكانه داني أينجز، وأراح المدرب يورغن كلوب ظهيره الأيسر أندري روبرتسون وزج بالإسباني ألبرتو مورينو، والأمر نفسه ينطبق على المدافع الكرواتي ديان لوفرين الذي لعب مكانه الإستوني راجنار كلافان.