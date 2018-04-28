مورينيو يعلق على توتر علاقته مع بول بوغبا

علق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لمانشستر يونايتد الإنجليزي، على التقارير التي تحدثت عن خلافه مع لاعبه الفرنسي بول بوغبا.

ونقلت شبكة “ESPN” عن مورينيو قوله: “لا أعرف من هو الصحفي الذي روّج لهذه الأكاذيب، لكن في أيامنا هذه يمكن لأي شخص أن يكون صحفيًا، في الواقع لم يكن بيني وبين بول أبدًا قضية شخصية”.

وأكمل مورينيو: “يسعدني أن أقول إن بوغبا لديه الكثير من الأشياء، ولكن هناك شيء يمكنني أن أؤكده لكم، وهو أنه مهذب للغاية”.

وتحدثت تقارير عن توتر العلاقة يبن مورينيو وبوغبا، وأشارت تقارير إلى أن بوغبا قد يغادر مانشستر يونايتد، الصيف المقبل.

لكن مورينيو رد بحسم، اليوم، على هذه التقارير، ما قد يشير إلى عودة المياه إلى مجاريها بين الطرفين.

وظهر توتر علاقة مورينيو وبوغبا؛ بعد أن جلس بوغبا على دكة الاحتياط في أكثر من مباراة مهمة كان أبرزها مباراة مانشستر يونايتد ضد إشبيلية في دور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا، والتي خسرها الفريق الإنجليزي 2/1 ليودع البطولة.

وتحدث مورينيو عن التعاقد مع البرازيلي ويليان لاعب تشيلسي، وقال: سنتعاقد مع لاعب برازيلي، لكنه ليس ويليان”.