هل يتعاون آرسين فينغر مع توماس توخيل في باريس سان جيرمان؟

أشارت تقارير صحفية إلى أن باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي عرض على آرسين فينغر المدير الفني الحالي لآرسنال منصب المدير العام للنادي، إلى جوار المدير الفني توماس توخيل.

وأعلن المدير الفني المخضرم الرحيل عن المدفعجية بعد نحو 22 عامًا قاد خلالها الفريق إلى العديد من الألقاب المحلية، كما أنه أبدى رغبته بمواصلة مسيرته التدريبية.

وذكر موقع Le10 Sport الفرنسي أن أوناي إيمري المدير الفني الإسباني الذي أعلن رحيله عن سان جيرمان يوم الجمعة أتاح الفرصة لفينغر بالعودة إلى بلاده فرنسا.

وأشار الموقع ذاته إلى أن بطل فرنسا اتفق بالفعل مع الألماني توخيل لخلافة إيمري الموسم المقبل، لكن النادي المملوك لجهات قطرية تفاوض بالفعل مع فينغر ليتولّى مسؤولية المدير العام لمدة أربع سنوات.

وهذا المنصب سيتيح لفينغر التعامل مع كافة جوانب النادي، والإشراف على سياسة التعاقدات، وشبكة الكشافين التابعة لسان جيرمان. ويبدو فينغر حاليًا منفتحًا على كافة الخيارات لحين الرحيل عن آرسنال نهاية الموسم، ولم يعط كلمته الأخيرة في العرض رغم أنه يتمتع بعلاقة جيدة مع ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان الذي أتاح للمدرب المخضرم تحليل المباريات عبر شبكة بي.إن. سبورتس القطرية.

ولا يرى الموقع الفرنسي فرصة لاستمرار فينغر (68 عامًا) في العمل كمدير فني، لكن خبرته ومهاراته ستوفران ميزة كبيرة للعديد من مجالس الإدارات.

وتلقّى فينغر ضربة قوية قبل نهاية الموسم بتعادل آرسنال 1-1 على ملعبه أمام أتلتيكو مدريد في ذهاب قبل نهائي الدوري الأوروبي يوم الخميس.

وتلقى آرسنال دفعة كبيرة بعد عشر دقائق من انطلاق المباراة حين طرد مدافع أتلتيكو شيمه فرساليكو لتعمده الخشونة مع ألكسندر لاكازيت لاعب آرسنال، كما طرد دييغو سيميوني مدرب الفريق الإسباني في وقت لاحق.