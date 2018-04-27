رد فعل رائع من أوزيل تجاه تجاوزات جماهير أتلتيكو (صور)

تعامل مسعود أوزيل لاعب وسط آرسنال بهدوء مع قطعة من الخبز الفرنسي ألقتها جماهير أتلتيكو مدريد عليه؛ عقب التعادل بهدف مقابل هدف في ملعب الإمارات، في ذهاب قبل نهائي الدوري الأوروبي.

وتلقى آرسنال دفعة كبيرة بعد 10 دقائق من انطلاق المباراة؛ حين طرد مدافع أتلتيكو مدريد شيمه فرساليكو؛ لتعمده الخشونة مع ألكسندر لاكازيت لاعب آرسنال، كما طُرد دييغو سيميوني مدرب الفريق الإسباني بعد ذلك بدقائق.

وخلال المباراة، أطلق أحد مشجعي الضيوف خبزًا على أوزيل، لكن لاعب الوسط الألماني المسلم التقط الخبز من على الأرض وأخذ قضمة منه، وانتهت المباراة بالتعادل 1/1.

وسيسافر آرسنال إلى ملعب واندا متروبوليتان، يوم الخميس المقبل، حيث يحتاج لهز الشباك هناك لضمان بلوغ المباراة النهائية.

ومع مغادرة فينغر النادي في نهاية الموسم، فإن الفوز بالدوري الأوروبي سيمنح المدرب المخضرم نهاية إيجابية لعهده الذي دام 22 عامًا في آرسنال.