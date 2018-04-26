مورينيو يحمل تشيلسي مسؤولية بيع محمد صلاح وينفي ضلوعه في القرار

نفى جوزيه مورينيو المدير الفني الحالي لمانشستر يونايتد والسابق لتشيلسي أنه صاحب قرار الاستغناء عن المصري محمد صلاح عندما كان مدربا للبلوز في 2016، وحمل النادي مسؤولية بيع الدولي المصري.

وغادر النجم المصري ستامفورد بريديج حينما كان مورينيو مدربًا بعد غيابه عن المشاركة نحو عامين رغم أن المدير الفني البرتغالي هو من تعاقد معه من بازل السويسري.

لكن مدرب مانشستر يونايتد يصر على أنه لم يتخذ قرار بيع صلاح الذي تألق هذا الموسم مع ليفربول وسجل 43 هدفا في كافة مسابقات الموسم حتى الآن بينها 31 في الدوري الممتاز.

وتوج صلاح موسمه الاستثنائي بالفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز التي تمنحها رابطة اللاعبين المحترفين بناء على تصويت اللاعبين.

وانتقل صلاح من تشيلسي إلى روما بعقد بيع نهائي في 2016 قبل أن يتعاقد معه ليفربول مقابل نحو 40 مليون جنيه استرليني الصيف الماضي.

وبات اللاعب البالغ عمره 25 عاما مرشحا بقوة لمنافسة ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب هذا العام.

وقال مورينيو لشبكة “ESPN” التلفزيونية البرازيلية: “يقول الناس أنني الشخص الذي باع صلاح لكن الأمر عكس ذلك. أنا من اشتريته من بازل. لكنه جاء البريميرليغ وهو صغير في السن وغير جاهز بدنيا أو ذهنيا واجتماعيا وثقافيا كذلك كان كل شيء صعب عليه للغاية وقررنا إعارته بناء عن رغبة اللاعب”.

وأضاف المدير الفني السابق لريال مدريد: “قرر تشيلسي بيعه. وعندما يرددون أني من قررت بيعه فهذا كذب. وافقت على إعارته وكان هذا ضروريا لأن النادي كان يملك جناحين بعضهم لا يزال يلعب في تشيلسي مثل ويليان وإيدن هازارد وجميعهم متألق تماما”.

وأكد مورينيو “لكني فعلا من اشترى صلاح ولم أبيعه. المهم أنه لاعب رائع وسعيد حقا بما يحققه خاصة أنه سجل ضد الجميع باستثناء فريقنا في مباراتين”.