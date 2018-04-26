لويس إنريكي يحدد شرطه لتولي تدريب آرسنال

أشارت تقارير صحفية إنجليزية إلى أن لويس إنريكي، المدير الفني الإسباني المرشح لتدريب آرسنال، يريد 200 مليون جنيه إسترليني لإحداث طفرة في الفريق الموسم المقبل.

وبات إنريكي المدير الفني السابق لبرشلونة المرشح الأوفر حظًا لتدريب آرسنال، عقب قرار آرسين فينغر بالرحيل في نهاية الموسم بعد 22 عامًا في قيادة المدفعجية.

ويخطط إنريكي لتغييرات كبيرة في صفوف الفريق، لم يسلم منها سوى خط الهجوم الذي يضم الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ والفرنسي ألكسندر لاكازيت.

وأشارت صحيفة “صن” البريطانية إلى أن إنريكي يريد التعاقد مع العديد من اللاعبين في حراسة المرمى والوسط والدفاع، أبرزهم راديا ناينغولان لاعب وسط روما.

ويعكس التفكير في ناينغولان التغيير الكبير الذي طرأ على آرسنال في حقبة ما بعد فينغر، حيث يبلغ الدولي البلجيكي 29 عامًا أي ليس صغيرًا في السن، وهو عكس تفكير المدرب الفرنسي المخضرم الحريص على ضم لاعبين شبان بدلًا من أصحاب الخبرة.

ولم يكن آرسنال بقيادة فينغر من الأندية التي تنفق الكثير من الأموال في التعاقدات مع اللاعبين، لكن إنريكي يرغب في التعاقد مع راؤول سانليهي مدير كرة القدم السابق في برشلونة؛ ليتولى المسؤولية ذاتها في آرسنال.

وابتعد إنريكي عن التدريب منذ رحيله عن برشلونة في نهاية الموسم الماضي، وتولي إرنستو فالفيردي المسؤولية بدلًا منه لكنه حريص حاليًا على العودة للعمل.

لكنه يريد الحصول على نفس راتب فينغر البالغ 9 ملايين جنيه إسترليني في العام، رغم أن المدرب الفرنسي قضى في النادي 22 عامًا.