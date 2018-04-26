ليفربول لريال مدريد: قيمة محمد صلاح أعلى من 230 مليون يورو

كشفت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، اليوم الخميس، أن نادي ليفربول الإنجليزي يرفض بيع لاعب كرة القدم المصري محمد صلاح إلى ريال مدريد الإسباني بمبلغ 200 مليون جنيه إسترليني (نحو 230 مليون يورو).

وأضافت الصحيفة أن ليفربول أخطر مسؤولي ريال مدريد أن المبلغ المعروض من قبلهم والذي يقدّر بـ230 مليون يورو غير مقبول، وأن قيمة صلاح أعلى من هذا المبلغ.

وأوضحت أن النادي الإنجليزي في طريقه لتعديل عقد صلاح لحمايته من الإغراءات المالية التي تتهافت للتعاقد معه بعد المستوى اللافت للنظر الذي ظهر عليه في أول مواسمه بالملاعب الإنجليزية.

وأشارت الصحيفة إلى أن “مو صلاح” مرتبط حاليًا بعقد مع ليفربول لمدة 4 مواسم، ويتقاضى راتبًا أسبوعيًا 90 ألف جنيه إسترليني (نحو 105 آلاف يورو).

ورغم ذلك، إلا أن صحيفة “الغارديان” البريطانية، أكدت أن هناك تفكيرًا من قبل بعض مسؤولي ليفربول لإتمام صفقة تبادلية بانتقال صلاح للملكي، نظير انضمام الويلزي غاريث بيل للنادي الإنجليزي.

وأوضحت الغارديان أن تلك الفكرة لاقت اعتراضًا من أغلبية أعضاء مجلس إدارة ليفربول ليتم غلق الملف نهائيًا.

ونجح صلاح (25 عامًا) في جذب الأنظار إليه خلال الموسم الحالي مع ليفربول، حيث شارك معه في 47 مباراة بمختلف البطولات، مسجلًا 43 هدفًا وصنع 15 آخرين.