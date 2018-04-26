فييرا مستعد للتدريب في أوروبا.. هل يقود آرسنال؟

يقول لاعب الوسط الفرنسي المعتزل باتريك فييرا إنه مستعد للعمل في مجال التدريب في أوروبا في الوقت الذي تتزايد فيه التكهنات حول إمكانية توليه تدريب آرسنال الإنجليزي خلفًا لمواطنه أرسين فينغر الذي سيترك النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في نهاية الموسم الحالي.

ويتولى فييرا، الذي سبق له اللعب طويلاً تحت قيادة فينغر، تدريب نيويورك سيتي الأمريكي منذ 2016، وقال إنه لا يتعجل الانتقال من الدوري الأمريكي للعبة الشعبية لكنه في الوقت نفسه لا يمانع في العمل مع إحدى الفرق الكبرى في أوروبا.

ونقلت صحفية التايمز عن فييرا قوله “لا أريد أن يفهم أحد ذلك على أنني أرغب في الانتقال من الدوري الأمريكي لأنني لا أريد المغادرة. لكن لو كان السؤال بهذه البساطة.. هل أنت مستعد لتدريب أي فرق في أوروبا. في هذه الحالة أقول نعم أنا مستعد”.

وأضاف فييرا “أعتقد أننا جميعًا نقوم بهذا العمل لأننا يومًا ما نرغب في تدريب أكبر الفرق في أوروبا”.

وخلال نحو 22 عامًا مع آرسنال فاز فينغر (68 عامًا) بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز ثلاث مرات وبكأس إنجلترا سبع مرات لكنه في المواسم القليلة الماضية تعرض للكثير من الانتقادات.

وقال فييرا “ظل أرسين في آرسنال 22 عامًا وسنحت له الكثير من الفرص لتدريب فرق أكبر من أرسنال لكنه لم يفعل لأنه كان يفضل أرسنال دائما وأحيانا ينسى المشجعون ذلك”.

وسيلتقي آرسنال في ذهاب قبل نهائي الدوري الأوروبي مع ضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني في وقت لاحق من اليوم الخميس.