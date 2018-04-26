سانشيز: مانشستر يونايتد يمتلك تاريخًا أكبر من آرسنال

قال المهاجم أليكسيس سانشيز إنه ما زال يحاول التأقلم في مانشستر يونايتد بعد انتقاله من آرسنال غريمه في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وانضم اللاعب التشيلي ليونايتد بعقد يمتد لثلاث سنوات ونصف السنة، وجاءت بدايته في أولد ترافورد متواضعة إذ أحرز المهاجم البالغ عمره 29 عامًا ثلاثة أهداف في 14 مباراة بجميع المسابقات.

وأبلغ سانشيز موقع ناديه الرسمي على الإنترنت “الوضع مختلف تمامًا هنا. أعتقد أن يونايتد يملك تاريخًا أكبر ونريد الفوز بالألقاب في الموسم المقبل.

“نحن بحاجة للتطور. يونايتد فريق كبير وما زلت أحاول التأقلم هنا وأتطلع لتقديم كل ما لدي في الموسم المقبل والفوز بكل الألقاب”.

وساعد سانشيز فريقه على بلوغ نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي حيث سيواجه تشيلسي يوم الـ19 من مايو/ آيار، كما سيريد ترك بصمته عندما يحل فريقه السابق آرسنال ضيفًا على أولد ترافورد في الدوري يوم الأحد.