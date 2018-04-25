دي خيا حارس مانشستر يونايتد: الموسم الحالي هو الأفضل في مسيرتي

يعتقد ديفيد دي خيا، حارس مانشستر يونايتد، أن الموسم الحالي يشهد أفضل أداء له مع النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وحافظ دي خيا، الموجود في يونايتد منذ عام 2011، على نظافة شباكه في 21 مباراة بجميع المسابقات هذا الموسم وساعد مستواه الرائع النادي على التأهل لنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي والاقتراب من حسم المركز الثاني في الدوري.

وقال دي خيا: “أنا سعيد بأدائي. كان أداء متكاملًا من جانبي. أشعر بأنني على ما يرام وفي حالة جيدة على المستوى البدني طيلة الموسم.

“لنأمل أن أستمر هكذا في المباريات المتبقية بالموسم ثم التوجه لكأس العالم، وهو وقت مهم بالنسبة لي مع إسبانيا”.

واختير الحارس الإسباني البالغ من العمر 27 عامًا، الأسبوع الماضي، ضمن تشكيلة العام في استفتاء رابطة اللاعبين المحترفين وهو مرشح للفوز بجائزة أفضل لاعب في يونايتد هذا العام للموسم الرابع على التوالي.

وأشاد دي خيا بعقلية الفوز التي يمتلكها مدربه جوزيه مورينيو، وأعاد لها الفضل في العروض التي يقدمها الفريق هذا الموسم؛ لكنه حث زملاءه على ثبات المستوى من أجل المنافسة على لقب الدوري الموسم المقبل.

وقال الحارس الإسباني “في نهاية المطاف الأمر يعود إلينا… علينا كمجموعة أن يكون مستوانا ثابتًا طيلة الموسم”.

ويعود يونايتد للدوري عندما يستضيف آرسنال باستاد أولد ترافورد، يوم الأحد المقبل.